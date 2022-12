FOTO: Pred svetniki zaprisegel stari novi župan

2.12.2022 | 10:30

Novi občinski svet Občine Mirna z županom Dušanom Skerbišem. Manjka le svetnica Jasmina Pečnik, ki je na konstitutivni seji ni bilo.

Predsednik občinske volilne komisije Blaž Strmole

Konstitutivno sejo je vodila najstarejša svetnica Irena Dim.

Dušan Skerbiš bo tudi naslednja štiri leta vodil Občino Mirna.

Po prvi seji so svetniki skupaj prižgali novoletne lučke na smreki pri občinski stavbi. (Foto: Občina Mirna; E. Ž.)

Mirna - Na Mirni so se včeraj že sestali novoizvoljeni člani občinskega sveta. Po poročilu predsednika občinske volilne komisije Blaža Strmoleta o rezultatu novembrskih lokalnih volitev so najprej potrdili mandate devetim članom občinskega sveta, nato pa tudi mandat staremu novemu županu Dušanu Skerbišu.

Ko je znano, so v 9-članskem občinskem svetu štirje novi obrazi, to so: Jaša Kolenc, Andrej Železnik, Boštjan Kolenc in Jasmina Pečnik, medtem ko so bili Zoran Remic, Blanka Pust, Irena Dim, Damjan Koščak in Anton Mirt člani že v prejšnjem mandatu.

»V tem mandatu bom poskušal biti konstruktiven, sodeloval bom z ostalimi člani občinskega sveta. Zavzemal se bom za vse ukrepe v korist občanov, razvoj gospodarstva in nasploh občine,« je dejal Andrej Železnik.

Najmlajši član občinskega sveta je 24-letni Jaša Kolenc, ki je povedal: »Zame je to en nov izziv. Predstavljam glas mladih, da se ga sliši, ker nujno potrebujemo prostore za kakšna druženja in druge aktivnosti. Zavzemal se bom tudi za vse nove projekte, ki jih bo, kot slišimo, veliko. Posebno pozornost bom posvečal tudi področju gasilstva. PGD Mirna deluje v starem gasilskem domu, ki je premajhen za naše potrebe. Potrebujemo nove prostore.«

Konstitutivno sejo je vodila najstarejša svetnica Irena Dim. »Po štiridesetih letih opravljanja poklica učiteljice nisem imela nobene treme. Tukaj pred mano so samo malo starejši otroci,« je o tem, kako je voditi konstitutivno sejo, z nasmeškom na obrazu povedala Irena Dim, ki je bila že tretjič izvoljena v občinski svet. Pričakuje, da bo občina uspešno dokončala že začete naložbe. »Županu bomo pri tem stali ob strani in z njim tvorno sodelovali, ravno tako tudi z občinsko upravo,« je še dodala.

Stari novi župan Dušan Skerbiš je včeraj tudi slovesno zaprisegel, da bo svojo dolžnost opravljal v skladu s pravnim redom države in občine Mirna, in da bo pri izvajanju svojega položaja ravna vestno in odgovorno ter v korist in za blaginjo občanov. Skerbiš, ki občino vodi od njene ustanovitve leta 2011, na nedavnih lokalnih volitvah ni imel protikandidata, čeprav si ga je sam želel. »V vsaki demokraciji je dobro, če imajo volivci možnost izbire. Takrat vidiš, ali ti zaupajo, ali ne. Upam, da bomo v tem mandatu z občinskim svetom uspešno do konca pripeljali že začete investicije in tudi tiste, ki si jih bomo zadali na novo. Pričakujem, da bomo dobro in konstruktivno sodelovali. Meni je cilj in zagotovo tudi svetnikom, da delamo za dobrobit občanov,« je poudaril župan Mirne.

V naslednjih štirih letih so pred njimi številni izzivi, kot so izgradnja 10-oddelčnega vrtca na Mirni, dokončanje tako imenovane mirnske obvoznice, ki jo gradi država, v poslovno-industrijsko cono želijo pritegniti nove investitorje, veliko pozornosti bodo posvečali tudi področju vodooskrbe, z morebitnimi investitorji se pogovarjajo tudi za gradnjo varovanih stanovanj za starejše na Mirni … »Želimo si tudi pestrega družbenega življenja tako za mlade kot starejše,« še dodaja Skerbiš.

Na seji so imenovali tudi komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo: Zoran Remic, Andrej Železnik, Damjan Koščak, Anton Mirt in Irena Dim.

Besedilo in fotografije: R. N.

