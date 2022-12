Pred drugim krogom - Melita Skušek: Širjenje lažnih govoric kot adut

2.12.2022 | 12:20

Melita Skušek

Kostanjevica na Krki - Melita Skušek: Govorice, da bom zaprla most, so lažne, vroč volilni kostanj, ki jasno kaže na to, da so nekateri pripravljeni brez sramu uporabljati nizkotne osebne diskreditacije – Zagorc zavrnil soočenje

Na uredništvu Dolenjskega lista smo se odločili, da pripravimo soočenja kandidatov za županske volitve pred drugim krogom. Žal so bili nekateri kandidati službeno ali kako drugače zadržani, nekateri pa so takoj jasno povedali, da se ne mislijo udeležiti soočenja. Med temi je bil tudi kandidat za kostanjeviškega župana Robert Zagorc, zato smo se pogovorili le z njegovo protikandidatko Melito Skušek.

Kako ocenjujete dozdajšnjo predvolilno kampanjo? Ste volivcem ponudili dovolj privlačne in konkretne programe, da bi se lažje opredelili?

Volilna kampanja je bila zelo intenzivna, z ekipo smo obiskali vsako volilno enoto v občini, tudi volivci so se zelo dobro odzvali. Ugotavljam, da morda še nismo popolnoma ozavestili pomena programa, ki ga kandidat predstavlja, prevečkrat odločajo osebne zamere ali nepreverjene, napačne ali lažne informacije. Naš program je zastavljen ambiciozno, imamo vizijo razvoja za občino, ki leži med dvema geografskima in statističnima regijama, je obmejna občina, vendar vsega tega do zdaj nismo znali uspešno izkoristiti. Volivce želim ozavestiti, da je za našo občino ključno pridobivanje evropskih sredstev, saj nam bo tako iz občinskega proračuna ostalo več denarja za tiste projekte, ki so vezani na posamezno vas ali mesto. Brez financiranja iz razpisov bomo še naprej samo krpali luknje, namesto da bi se uvrstili med občine, ki sledijo napredku. Težave imamo tudi s transparentnostjo občine, pri tem smo med 212 občinami na 174. mestu, prav tako zelo zaostajamo za dohodkom na občana, povprečna plača je pri nas za 27 odstotkov nižja od slovenskega povprečja.

Je bila javna razprava kulturna, ste morda zaznali kakšna podtikanja ali celo doživeli osebne diskvalifikacije?

Na srečanjih z občani so bili obravnavani različni problemi, vendar je bila razprava po večini zelo konstruktivna. Se pa na terenu pojavljajo osebne diskreditacije mene kot kandidatke za županjo. Očitajo mi vzvišenost, nedostopnost, da je moj cilj zapreti južni most in da sem nasprotovala obnovi šole v Črneči vasi. Očitke ostro zavračam in opozarjam, da gre pri sprevračanju dejstev, zavajanju in širjenju lažnih govoric za zavržna dejanja, ki pa so žal pri nekaterih postala adut. To je seveda zelo slabo in obenem veliko pove o tistih, ki uporabljajo tovrstne poteze. Kar se govoric o zapori mosta tiče, bi želela poudariti naslednja dejstva. Prvič, občani so podali septembra spisano pobudo glede problematike tranzita skozi otok; predlagali so delno zaporo enega od obeh mostov. Drugič, krajani imajo pravico dajati pobude, lahko bi šlo tudi za kakšno drugo pobudo – svetniki pa smo tisti, ki moramo pobude krajanov, če se obrnejo na nas, prenesti na občinski svet, v tem primeru sem bila ta svétnica jaz. In tretjič: pobuda je bila obravnavana na zadnji občinski seji v oktobru. In to je vse, pika. Vse, kar je več od tega, kot npr. govorica, da bom zaprla most, so lažne govorice, iz katerih se je ustvaril vroč volilni kostanj, ki jasno kaže na to, da so nekateri pripravljeni brez sramu uporabljati nizkotne osebne diskreditacije. V šoli v Črneči vasi sem bila letos vsaj desetkrat, vse z namenom, da lepo obnovljeni stavbi pomagamo k vsebinski obogatitvi. Si predstavljate, da bi bil ravnatelj proti obnovi šole?

Obnova Mestnega dvorca brez evropskih in državnih sredstev nikakor ne bo mogoča. Kako verjetno se vam zdi, da bi jo lahko začeli v vašem mandatu in mu vsaj delno omogočili tudi funkcionalnost? S kakšnimi vsebinami bi ga najprej zapolnili?

Občina je Mestni dvorec odkupila, pomeni eno najkakovostnejših identitet mesta, zato moramo stavbi dati novo življenje. Sredstva za to obstajajo. Prav zdaj ministrstvo s številnimi občinami podpisuje pogodbe o financiranju takšnih objektov, mi se na lanski razpis nismo prijavili. Takoj ko bom izvoljena, bom preverila, na kateri stopnji je projekt obnove, potem pa bomo poiskali vire financiranja, ki ne morejo biti občinski proračun. Mestni dvorec mora postati protokolarni objekt občine, razstavni prostor, letno gledališče, vidim pa tudi možnost umestitve gostinske ponudbe višje dodane vrednosti.

Se boste še vedno zavzemali za javno kulturno dvorano v Kostanjevici in zakaj, če vemo, da je bila nedavno končno le odprta zasebna večnamenska dvorana?

Kostanjevica nima javne kulturne dvorane. Si je res ne zasluži? Bo naš pihalni orkester res moral delovati pod milim nebom, bo knjižnica zaradi neprimernih prostorov in dostopa še naprej ovira za starejše in invalide, ali ni čas, da tudi glasbena šola dobi primeren prostor za delovanje? Zasebna dvorana je pridobitev za kraj, vendar to ni kulturna dvorana. Ne smešimo se več pred svetom, v drugih občinah ima vsaka vas svoj javni kulturni dom!

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Pavel Perc