Pred drugim krogom - Znova župan ali prvič županja?

2.12.2022 | 14:00

V nedeljo zvečer bo znano, kdo bo prihodnja štiri leta vodil Občino Dolenjske Toplice – Mojca Šenica ali Franc Vovk. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - V občini Dolenjske Toplice se bosta v nedeljo za županski stolček pomerila aktualni župan Franc Vovk ter občinska svetnica in nosilka liste SD za občinski svet Mojca Šenica. Ta prvič kandidira za županjo, za Vovka pa je mandat, ki se izteka, njegov četrti.

Občina Dolenjske Toplice je turistična občina. Kako bi lahko občina spodbudila večji razvoj mimo zdraviliškega turizma?

Šenica: »Naša občina ima velike danosti v sami naravi, a tega žal ne znamo dovolj izkoristiti. Prihodnost vidim v športnem in tematskem turizmu. Seveda pa bo treba narediti neko konkretno strategijo, v kateri smeri bomo turizem razvijali. Več pozornosti bo treba nameniti tudi sami urejenosti Dolenjskih Toplic.«

Vovk: »Največ, kar lahko občina naredi, je, da opredeli namensko rabo prostora za turizem, ki potrebuje določeno infrastrukturo. Mi smo leta 2006 naredili pomemben korak, ko smo sprejeli OPPN na Kamenju, s katerim smo 7 hektarjev namenili za hotel, bazene …, dodatnih 65 pa za golf. Ker v takšno infrastrukturo občina ne more vlagati, je bila ideja predstavljena na nekaj tematskih sejmih, a je sledila recesija. Prva ponudbo smo dali Krki, ki ni bila zainteresirana. Sicer pa se vedno več ljudi pri nas ukvarja s turizmom in vse več ljudi prihaja k nam tudi, da preživijo dopust in ne izključno samo zaradi zdravljenja.«

Ljudje opozarjajo, da v samih Dolenjskih Toplicah ni resne trgovine in pestrejše gostinske ponudbe.

Vovk: »Občina ne more odpreti ne gostilne ne trgovine. Od začetka delovanja imamo v proračunu postavko novi turistični produkti. Denarja ni veliko, lahko pa bi ga z rebalansom povečali. Tudi moj predhodnik je v proračunu to postavko ohranil živo. A do koriščenja denarja ni prišlo. Težava je tudi v kritični masi, če karikiram – zaradi nekaj kolesarjev v Toplicah ne bo nihče odprl servisa za kolesa, ker ne bo preživel.«

Šenica: »Glede trgovine je povsem jasno, da bo vsak trgovec najprej ocenil, ali se mu to sploh splača. Ker smo majhna občina, je verjetno majhna možnost, da bi se kakšna večja trgovska veriga zanimala, da bi odprla trgovino. Smiselno pa bi bilo, da bi se naši lokalni ponudniki združili in imeli manjšo trgovino, v kateri bi prodajali svoje izdelke.«

Ko smo že omenili zdraviliški turizem, kako ocenjujete sodelovanje, sobivanje s Termami Krka?

Šenica: »Zavedati se je treba, da smo kot turistična občina prepoznavni zaradi Term Krka. A morata biti občina in Terme zainteresirana za sodelovanje na vseh ravneh. Vsekakor bo treba vzpostaviti novo povezavo, da se odprejo vrata, a moramo natančno vedeti, kako in v kateri smeri lahko z njimi sodelujemo.«

Vovk: »V vseh teh letih je občina za Terme veliko naredila. Obstaja prepričanje, koliko so dale oz. dajejo Toplicam, a kot star Topličan vem, da nikoli niso samo dale, najprej so dobile. Tehtanje, koliko, ni pomembno. A odnosi med občino in Termami še nikoli niso bili na tako nizki ravni kot danes. Ostali smo brez enega teniškega igrišča, ukinili so vse ugodnosti za naše občane, v preteklosti so posegli na občinsko zemljo … Ja, treba bo vzpostaviti sodelovanje, a so meje, prek katerih nihče ne sme stopiti.«

Turizem je vodilna gospodarska panoga v občini, a brez preostalega gospodarstva ni pravega razvoja. Kako ga spodbuditi?

Šenica: »Imamo cono Sela oz. tudi njeno drugo fazo, a tega razvoja ni, ker verjetno tudi med ljudmi ni nekega interesa, da bi se tam razvijali. Je pa zato veliko podjetnikov in obrtnikov po vsej občini. Občina jim lahko pomaga pri pridobivanju subvencij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Iz programa Evropske kohezijske politike za obdobje od 2021 do 2027 je Slovenija pridobila 3,2 milijarde evrov, iz katerega se bo lahko črpalo za razvoj gospodarstva in občine. Sicer pa jim lahko praktično pomaga tudi z zelo dobrim sodelovanjem z Razvojnim centrom Novo mesto.«

Vovk: »Z Razvojnim centrom že zdaj dobro sodelujemo, glede obrtne cone Sela 2 pa lahko rečem, da ni bila leta 2003 zasnovana z namenom, da bi se tam zgradila tovarna s 400, 500 delovnimi mesti, ker smo se zavedali, da neka velika cona pri nas ni smiselna. Za razvoj naših podjetnikov smo tako namenili dodatnih 6,5 hektarja in naredili tudi OPPN. Vedno smo iskali možnosti financiranja infrastrukture, a žal primernega razpisa za tako majhne cone do lani ni bilo. Pripravili smo vse potrebno za razpis, a se je zataknilo pri dveh lastnikih zemljišč in nismo uspeli. Žal. Ne vidim, kdaj bo še takšna priložnost.«

Občina je pred dvema velikima projektoma – gradnjo novega vrtca in druge faze obvoznice centra Dolenjskih Toplic. Kaj to pomeni za druge naložbe?

Vovk: »Vseskozi poudarjam, da se to ne bo negativno odražalo na drugih naložbah. Še posebej, ker znesek za vrtec ni tako visok, kot se je pred kakšnega pol leta omenjalo v medijih. Imamo sofinanciranje ministrstva, del denarja bomo dobili tudi iz Ekosklada, preostanek pa bomo zagotovili z najemom kredita. Obvoznica nas čaka čez dve leti in tudi tam bomo morali prispevati svoj delež.«

Šenica: »Bojim se, da bo na račun vrtca izpadel kakšen projekt. Vprašanje je, koliko se občina lahko zadolži in pod kakšnimi pogoji. Ne vemo, kakšen bo ta kredit, pri kateri banki in niti za koliko let. Teh podatkov nimam, vendar upam, da bodo besede gospoda Vovka držale. Vseeno menim, da vse zastavljene projekte ob teh naložbah s tako visokima proračunom, kot ga imamo, ne bomo mogli izpeljati.«

Vovk: »Moram replicirati. Okrog vrtca je bilo predstavljeno na občinskem svetu. Sem pa prebral na vašem FB, da smo vrtec začeli graditi z okoli 800.000 evri negativnega stanja.«

Šenica: »Ta minus oz. negativno stanje je bilo predstavljeno pri rebalansu letošnjega proračuna – zadolževanje in dolg za čistilno napravo.«

Vovk: »Mislim, da niste pravilno interpretirali podatkov. Konec leta bo približno dva milijona na računu, saj sem zaradi vrtca in napovedane velike draginje zadnje leto in pol varčeval pri nekaterih drugih naložbah.«

Prebivalstvo se stara. Kako boste poskrbeli za starejše občane?

Šenica: »Gradnje varovanih stanovanj ne vidim kot neke velike pridobitve za naše starostnike, saj so dostopnejša ljudem z boljšim ekonomskim statusom. Dolgoročno rešitev vidim v gradnji doma starejših občanov v povezavi s sosednjimi občinami, delno pa bi lahko hitro rešili problem z dnevnovarstvenim centrom.«

Vovk: »Majhne občine, tudi v primeru povezovanja, še dolgo ne bomo gradile doma starejših občanov. Lep primer, da to ni smiselno, je Osilnica. Pred dvema letoma sta bila dva razpisa za podelitev koncesije in dva potencialna tuja vlagatelja sta se zanimala za gradnjo doma starejših pri nas, a se ni izšlo. Največ, kar občina lahko stori, je, da poskušamo najti primernega investitorja. Glede varovanih stanovanj, ki se bodo začela graditi prihodnje leto, pa sem prepričan, da se bo marsikateri domačin odločil za to možnost.«

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

Mojca Žnidaršič