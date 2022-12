Priznanja 26. mirnopeškim krvodajalcem

2.12.2022 | 19:00

Mirna Peč - 26. mirnopeškim krvodajalcem, ki so v preteklem letu darovali kri od 10- pa vse do 80-krat, so včeraj podelili priznanja. Priznanje za 80-krat darovano kri sta prejela Anton Kos in Alojz Drenik, ki pa je bil odsoten. Kulturni program so prispevali otroci OŠ Toneta Pavčka Mirna peč, ki so recitirali, igrali na harmoniki in povezovali celoten program.

Krvodajalcem se je, kot sporočajo iz novomeškega RK, zahvalil župan Andrej Kastelic, ki je poudaril, da se zahvaljuje vsem krvodajalcem za nesebično darovanje samega sebe za druge. Zbrane krvodajalce je pozdravila tudi sekretarka Območnega združenja RKS Novo mesto Barbara Ozimek, zahvalila pa se jim je tudi predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost Irena Pust.

Za celotno organizacijo in pogostitev je poleg občine poskrbela še krajevna organizacija RK Mirna Peč z predsednico Slavico Derganc na čelu.

M. K.

Fotografije: OZ RK Novo mesto

