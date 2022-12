Letna razstava Društva likovnikov Krško OKO - Med najustvarjalnejšimi v občini

3.12.2022 | 12:30

Predsednici Društva likovnikov Krško – OKO Branki Benje (levo) se je s šopkom zahvalila vodja krške območne izpostave JSKD Tinka Vukič. (Foto: Pavel Perc)

Krško - Enajsta izmed dvanajstih razstav, ki se bodo letos zvrstile v Dvorani v parku v Krškem – Dela s tečaja holističnega slikanja pri akademskem slikarju Alojzu Koncu bodo na ogled 29. decembra v avli Kulturnega doma Krško

Na zadnji novembrski četrtek so v krški Dvorani v parku, polni ustvarjalcev in obiskovalcev, odprli letno razstavo slikarskih in kiparskih del članov Društva likovnikov (DL) Krško – OKO. Predsednica društva Branka Benje je povedala, da se v okviru tokratne razstave s po enim delom, ki so nastala v zadnjem letu, predstavlja 26 članov slikarske in 11 članov kiparske sekcije.

Na razstavi, ki bo na ogled do 19. decembra, razstavljajo člani slikarske sekcije: Hermina Agrež, Darinka Asić, Adriana Bordaš, Branka Benje, Nada Bizjak, Roman Blatnik, Slobodanka Čekrlić, Martin Gjorgievski, Iva Gošek, Mitja Grum, Petra Kampl Petrin, Primož Lapuh, Milena Mraović, Sofija Novakov Gerdin, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Tanja Radej, Milena Roštohar, Vilma Siter, Lidija Strle, Jože Šterk, Milena Volk, Darja Veljković, Jelka Zidarič, Suzana Zupančič ter Antonija Žener. Iz kiparske sekcije pa svoja dela razstavljajo: Hermina Agrež, Branka Benje, Roman Blatnik, Iva Gošek, Milena Mraović, Jožica Petrišič, Mihaela Prevejšek, Lidija Strle, Darja Veljković, Milena Volk ter Suzana Zupančič.

Člani društva so na ogled postavili realistična in tudi abstraktna dela. Slike so nastale v akrilu, olju na platno, ustvarjalci so risali s svinčnikom in z ogljem ter ustvarjali s keramiko in z juto.

Branka Benje je povedala, da so se člani društva spomladi udeležili tečaja slikanja pri akademskem slikarju Robertu Lozarju, ravno tako so ustvarjali z glino pri akademski kiparki Dragici Čadež, v maju pa so člani obiskovali tečaj abstrakcije pri slikarki Jerci Šantej. Na tradicionalni ex-tempore, ki je letos potekal v Podbočju, je ustvarjalo kar 18 slikarjev – člani DL Krško – OKO, LD Dobova, LKD Mavrica iz Novega mesta in LD Brežice – pod vodstvom akademske slikarke Mojce Lampe Kajtna. Po besedah predsednice društva so v preteklem tednu končali tečaj holističnega slikanja pri akademskem slikarju Alojzu Koncu, dela s tega projekta pa bodo na ogled postavljena 29. decembra v avli Kulturnega doma Krško. V decembru načrtujejo še tečaj kiparstva pri Andreju Štovičku.

»Naše društvo združuje ljubiteljske slikarje in kiparje, ustvarjamo iz želje, da naredimo nekaj lepega, da se izobražujemo in da se družimo,« je poudarila Branka Benje. Razstavo je uradno odprla vodja območne izpostave JSKD Krško Tinka Vukič, ki je med drugim dejala, da je tokratna razstava enajsta izmed dvanajstih, ki se bodo letos zvrstile v Dvorani v parku v Krškem in že četrta, ki jo je pripravilo DL OKO. Poudarila je: »Upam si trditi, da je društvo OKO eno najaktivnejših in tudi izjemno kreativnih kulturnih društev v celotni Mestni občini Krško. Velikokrat slišimo za vaše dosežke. Na JSKD organiziramo bienalna državna srečanja, državne pregledne razstave, na katerih nikoli ne manjkajo člani DL Krško – OKO; tokrat sta se predstavila člana Milena Mraović in Roman Blatnik, kar si pri JSKD štejemo v izjemno veselje in ponos.« Vukičeva je še poudarila, da se predsednica in člani lepo razumejo ter poskrbijo za številna strokovna izobraževanja na visoki ravni, z dobro udeležbo, saj brez tega ne more biti napredka, ne pri poklicnih niti pri ljubiteljskih umetnikih.

Z igranjem na klavirsko harmoniko je kulturni dogodek prijetno popestrila učenka Glasbene šole Krško Sara Božnik pod mentorstvom Martine Horvat.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

P. P.

