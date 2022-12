Dvoboj Krke in Heliosa v četrtfinalu pokala

3.12.2022 | 10:10

Foto: KZS

Ljubljana - Na sedežu Košarkarske zveze Slovenije so opravili žreb četrtfinala pokala Spar. Četrtfinalne tekme bodo odigrane v januarju in februarju 2023, najbolj zanimiv par četrtfinala pa je obračun Krke in Helios Suns.

V prvem četrtfinalnem paru se bosta pomerila skupni zmagovalec dveh tekem med Zlatorogom iz Laškega in Šentjurjem ter Gorenjska gradbena družba Šenčur. Zmaga v obračunu drugega para med Troti in Ece Triglavom iz Kranja za nagrado prinaša obračun s Cedevito Olimpijo.

Tretji četrtfinalni par bosta tvorila zmagovalec dvobojev med LTH Castingsom in Ilirijo ter AKK Branikom in Termami Olimio iz Podčetrtka. Zadnji par pa prinaša dva derbija med Krko in Helios Sunsi.

Prva tekma četrtfinalnih parov bo na sporedu že 3. januarja 2023, zadnja pa bo odigrana 8. februarja 2023.

STA; M. K.