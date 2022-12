Migranti zakurili, gasilci gasili

4.12.2022 | 08:15

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Rob)

Sinoči ob 19.33 so v naselju Božakovo, občina Metlika, migranti zakurili ogenj v skednju. Še pred prihodom gasilcev so z gašenjem ognja pričeli domači, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Božakovo in Metlika. Gasilci so odstranili tleča polena, ohladili požarišče ter pregledali okolico.

Iztekala voda iz peči

Ob 21.48 je na Koštialovi ulici v Novem mestu v kurilnici stanovanjske hiše zaradi napake na ventilu iztekala voda iz peči centralne kurjave. Gasilci GRC Novo mesto so zaprli vodo in pregledali peč.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 6:30 do 7:30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC BRŠLJIN;

- od 7:45 do 8:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TISKARNA 2;

- od 9:15 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PORODNIŠNICA;

- od 10:30 do 11:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLNICA NM;

- od 11:45 do 12:45 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BO-ENERGETIKA;

- od 13:30 do 14:10 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BTC ČEŠČA VAS, TP GC ZALOG, ZALOG, TP ZALOG VAS, TP ČISTILNA NAPRAVA STRAŽA, TP ČEŠČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Radna danes med 7:30 in 11:30 uro, na območju TP Mercator Boštanj med 7:30 in 11:30 uro, na območju TP Brežice silosi in Kovis Brezina pa med 7:30 in 12:00 uro.

M. K.