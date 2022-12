Krka v Ivančni Gorici do obeh točk, poraza za Posavce

4.12.2022 | 09:30

S štirimi tekmami se je v soboto nadaljeval 11. krog Lige NLB. V zadnjih minutah se je rešila Krka, posavski zasedbi sta bili poraženi.

Zadnja tekma kroga bo na sporedu v sredo, ko bo Riko Ribnica gostila Slovenj Gradec.

Že v sredo je Gorenje Velenje na gostovanju ugnalo Trimo Trebnje.

LIGA NLB, 11. KROG

Sobota, 3. decembra:

RK SVIŠ IVANČNA GORICA : MRK KRKA 27:29 (13:14)

Marojević 7 (1), Košir 6; Lončar 11, Knavs 6 (6).

STATISTIKA

Igralec tekme: Vladan Lončar (MRK Krka)

Novomeščani nadaljujejo z dobrimi predstavami v Ligi NLB, po sedmi zmagi so se zavihteli na četrto mesto, ob dveh tekmah več ima točko prednosti pred petouvrščenimi Ribničani.

Lokalni dvoboj je bil povsem enakovreden. V 58. minuti dvoboja sta bila tekmeca povsem poravnana (27:27), nato pa je v polnem sijaju zablestel Vladan Lončar in z dvema goloma zapečatil usodo tekmecev iz Ivančne Gorice.

Lončar je bil z enajstimi goli tudi prvi strelec tekme, pri gostiteljih je bil najbolj učinkovit Marko Marojević s sedmimi zadetki.

Zasedba iz Ivančne Gorice bo v prihodnjem krogu gostovala v Ormožu, novomeška pa bo gostila Riko Ribnico.

Domen Košir, rokometaš RK SVIŠ Ivančna Gorica: "Dobro smo igrali, a očitno nam v zadnjem obdobju taki zaključki ne gredo od rok. Nismo se mogli odlepiti na dva gola prednosti. Krka je povedla in ostali smo brez točk. Razočarani smo, da smo kljub dobri borbi doživeli poraz."

Vladan Lončar, rokometaš MRK Krka: "Tekma je bila zelo zanimiva. Zelo slabo smo odigrali v obrambi tekmecem dopustili veliko golov. Tega si ne bi smeli dovoliti. Zaradi tega je bila tekma vse do konca zelo težka. SVIŠ je kakovostna ekipa, ki je bila v tej sezoni že petkrat nepremagana. Kar štirikrat so je igrala neodločeno in veseli smo, da se to tokrat ni ponovilo. Naš cilj je bil osvojiti dve točki, kar nam je na koncu tudi uspelo."

RD LL GROSIST SLOVAN : RK KRŠKO 32:30 (18:14)

Tufegdžić 12 (3), Soršak 6; Sintič 9 (1), Sobotič 6.

STATISTIKA

Igralec tekme: Aleksa Tufegdžić (RD LL Grosist Slovan)

Ljubljančani so po hudem boju le dosegli drugo zmago v tej sezoni, po Ormožanih so na kolena položili še povratnike na prvoligaško sceno iz Krškega.

Izbranci domačega trenerja Borisa Denića so prikazali toplo-hladno predstavo, v njihovi igri je bilo veliko vzponov, a tudi padcev. V 11. minuti so si prvič na dvoboju priigrali štiri gole prednosti (9:5), a so jim Posavci osem minut kasneje povsem zadihali za ovratnik (13:12), v končnici prve polovice tekme pa po delnem izidu 3:0 na veliki odmor odšli z lepim kapitalom štirih golov (18:14).

V 36. minuti so Moščani po golu Davorja Čauševića povedli z 22:17, a nato padli v krizo, tako da so jih gosti v 47. minuti ujeli in izenačili na 24:24. V prelomnih trenutkih dvoboja so odločali detajli in navdih posameznikov, v napeti končnici pa je smetano le pobrala domača zasedba.

V 57. minuti sta bila tekmeca še poravnana (29:29), po dveh golih Alekse Tufegdžića in enega Davorja Čauševića pa so si gostitelji priigrali neulovljivo prednost treh golov (32:29).

V ljubljanski ekipi je bil najbolj učinkovit Tufegdžić, ki je zabil ducat golov, v gostujoči pa Marko Sintič z devetimi zadetki.

Ljubljanska zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Dobovo, zasedba iz Krškega pa Celje Pivovarno Laško.

IZJAVI PO TEKMI:

Aleksa Tufegdžić, rokometaš LL Grosist Slovan: "Tekma je bila težka. V drugem polčasu so tekmeci izid poravnali, a smo nato mi v zadnjih minutah igrali dobro in zmagali. Zelo smo veseli zmage."

Marko Sintič, rokometaš RK Krško: "Bili smo priča dobri tekmi, ki je bila pomembna za obe ekipi. Prvi polčas smo odigrali malo slabše, a se nato v drugem vrnili v igro in imeli možnost za zmago. To nam ni uspelo. Prihajajo še nove priložnosti in nove tekme, gremo naprej."

RK DOBOVA : RD KOPER 22:27 (10:13)

Šukić 9 (2), Nešić 4; Poklar 7, Breznikar 5.

STATISTIKA

Igralec tekme: Tine Poklar (RD Koper)

Koprčani so po neprepričljivem uvodu v sezono iz kroga vse bolj pridno zbirajo dragocene točke, v Posavju so dosegli že tretjo zmago v nizu.

Primorska zasedba je bila v podrejenem položaju le v začetku dvoboja. Po zaostanku 1:4 je strnila svoje vrste in hitro izenačila na 5:5, v 18. minuti pa po golu Bora Breznikarja prvič povedla s 6:5. Od tedaj naprej ni več pogledala v tekmečev hrbet, na koncu pa tudi dosegla peto zmago v tej sezoni.

Pri gostih sta bila najbolj učinkovita Tine Poklar s sedmimi in Breznikar s petimi goli, pri gostiteljih pa Željko Šukić z devetimi in Ignjat Nešić s štirimi zadetki.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu gostovala v Ljubljani, ekipa iz Kopra pa bo gostila trebanjski Trimo.

IZJAVI PO TEKMI:

Željko Šukič, rokometaš RK Dobova: "Najprej bi želel pohvaliti naše navijače, saj se jih je po dolgem času na tribunah zbralo nekoliko več kot običajno. Na tekmi smo zgrešili preveč neoviranih strelov in naredili preveč tehničnih napak, kar nas je na koncu stalo zmage. Čestitke Kopru, na nas pa je da to tekmo čim prej pozabimo in se osredotočimo na naslednje, ki so za nas zelo pomembne.

Tine Poklar, rokometaš RD Koper: "Pričakovali smo težko in napeto tekmo in točno takšna je bila. Zmage smo še toliko bolj veseli, saj nadaljujemo z dobro igro. Veselimo se že naslednjih obračunov. Pohvalil bi vse igralce, saj je vsak dal svoj maksimum in doprinos k zmagi."

* Izidi, 11. krog:

- sreda, 30. november:

Trimo Trebnje - Gorenje Velenje 27:32 (15:16)

- petek, 2. december:

Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož 26:29 (13:11)

- sobota, 3. december:

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško 28:31 (14:15)

LL Grosist Slovan - Krško 32:30 (18:14)

Dobova - Koper 22:27 (10:13)

Sviš Ivančna Gorica - Krka 27:29 (13:14)

- sreda, 7. december:

19.00 Riko Ribnica - Slovenj Gradec

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 11 10 0 1 359:299 20

2. Gorenje Velenje 11 9 1 1 353:289 19

3. Trimo Trebnje 11 9 0 2 362:284 18

4. Krka 11 7 0 4 320:301 14

5. Riko Ribnica 9 6 1 2 263:263 13

6. Slovenj Gradec 10 5 2 3 290:288 12

7. Koper 11 5 1 5 323:290 11

8. Urbanscape Loka 11 3 3 5 291:305 9

9. Jeruzalem Ormož 11 4 1 6 286:321 9

10. LL Grosist Slovan 11 2 2 7 311:342 6

11. Sviš Ivančna Gorica 10 1 4 5 253:291 6

12. Dobova 11 2 1 8 283:329 5

13. Maribor 11 1 2 8 280:318 4

14. Krško 11 1 2 8 283:337 4

