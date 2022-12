FOTO: Ribničani zmagali na Dunaju: ''Prečudovito je igrati na gostovanju pred pretežno domačo publiko''

4.12.2022 | 11:00

Dunaj - Rokometaši Rika Ribnice so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala na Dunaju premagali avstrijski Fivers Margareten s 35:33 (18:20).

* Dvorana Hollgasse, gledalcev 800, sodnika: Ivanović in Vujisić (oba Črna gora).

* Fivers Margareten: Šarić, Damböck 9, Haunold, Schweiger 3, Filzwieser, Tanić, Schuh 3, Martinović 2, David, Nigg 6, Brenneis 1, Kolar 2, Gangel, Riede 1, Brandfellner, Seidl 6.

* Riko Ribnica: Jelenović, Klarič, Levstek 2, Laljek 8, Bogdanović 3, Gorenc 1, Žagar 4, Ljevar 10, Grum 2, Miličević, Cimerman, Nosan 1, Hrastnik 4.

* Sedemmetrovke: Fivers Margareten 3 (1), Riko Ribnica 5 (4).

* Izključitve: Fivers Margareten 6, Riko Ribnica 14 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so si v avstrijski prestolnici izborili sijajno izhodišče za preboj v osmino finala tretjega po moči klubskega tekmovanja na stari celini. Napredovanje morajo potrditi čez teden dni v svoji dvorani, ko bodo povratno tekmo pričeli z dvema goloma prednosti.

Izbranci Boruta Mačka so si sinoči na Dunaju v 35. minuti pridelali pet golov zaostanka (20:25), nato pa so le strnili svoje vrste in po golu Ivana Laljeka sedem minut kasneje izenačili na 28:28. Do zadnjega zvoka sirene se je odvijal enakovreden in izenačen boj, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so bili bolj preudarni rokometaši iz dežele suhe robe.

V 58. minuti je bilo 33:33, nato pa so Ribničani le strli odpor Dunajčanov, odločilna gola za zmago pa sta prispevala Gašper Hrastnik in Leon Ljevar.

V ribniški ekipi sta bila najbolj učinkovita Ljevar z desetimi in Laljek z osmimi goli.

Kot bi igrali doma

So pa Ribničani sinoči na Dunaju imeli bučno podporo s tribun, v avstrijsko prestolnico so prispeli njihovi navijači in rokometaši so na svojem FB profilu (od koder so tudi pričujoče fotografije) zapisali: ''Prečudovito je igrati na gostovanju pred pretežno domačo publiko.'' In še: ''Čeprav so naši Navijaška skupina Ribn’čan osmi igralec na skoraj vseh tekmah, take podpore na gostujoči tekmi ne pomnimo.''

STA; M. K.

