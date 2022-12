Tudi iz Laškega z zmago

4.12.2022 | 10:10

Foto: KK Krka

Laško - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Nova KBM premagali Zlatorog z 81:71 (31:22, 52:35, 68:54).

* Dvorana Tri lilije, gledalcev 150, sodniki: Krajnc (Maribor), Gajšek (Podčetrtek), Smolej (Novo mesto).

* Zlatorog Laško: Bailey 16 (3:5), Lorbek 3, Copot 25 (3:4), Medved 3, Miljković 4 (0:2), Pirš 3, Samojlović 6, Urbanija 11.

* Krka: Cerkvenik 7 (1:2), Stipčević 16 (3:3), Stavrov 10, Vucić 8, Jurkovič 6, Spasojević 11, Špan 14 (5:6), Škedelj 9 (2:3).

* Prosti meti: Zlatorog 6:11, Krka 11:14.

* Met za tri točke: Zlatorog 13:35 (Copot 4, Urbanija 3, Samojlović 2, Bailey, Lorbek, Medved, Pirš), Krka 8:21 (Stipčević 3, Stavrov 2, Škedelj, Spasojević, Špan).

* Osebne napake: Zlatorog 18, Krka 12.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke ostajajo neporaženi v sezoni 2022/23. Pod vodstvom trenerja Gašperja Okorna so dobili vseh devet tekem v ligi Nova KBM ter pet v regionalnem tekmovanju Aba 2. Včeraj so bili v Laškem boljši od Zlatoroga z 81:71.

Glede na razliko v kakovosti in formo Novomeščanov je bilo vprašanje zmagovalca v drugem planu. Vseeno so se izbranci trenerja Aleša Pipana hrabro borili in si na koncu prislužili zaslužen aplavz domače publike.

Zlatorog je zadel 13 trojk, v skoku je malenkostno zaostal za Krko (35:38), gledalce pa sta predvsem navdušila Jan Copot, ki je dosegel 25 točk (trojke 4:9) ter nova okrepitev, ameriški krilni center Adrio Bailey (198 cm, 1997), ki je zbral 16 točk in 8 skokov. Ekipi iz Laškega se je znova pridružil tudi Domen Lorbek, ki je ob metu 1:10 dosegel tri točke.

Pri zasedbi iz Novega mesta - nastopilo je le devet igralcev - sta največ točk vknjižila Rok Stipčevič (16) in Jan Špan (14).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: »Zadovoljen sem, kako smo odprli tekmo v napadu, obramba pa je bila kolikor toliko solidna. Prvi polčas je bil torej zadovoljiv. Drugi polčas bi obrambno še nekako bil sprejemljiv, smo pa v napadu zelo pokazali. To je bilo dovolj za zmago, a s tem nikakor ne moremo biti zadovoljni. Imam občutek, da smo se ob polčasu, ne glede na vsa opozorila, zadovoljili, kot da je tekma že končana. Je pa bilo to dobro opozorilo, da moramo z vsemi tekmeci v slovenski ligi, še posebej pa na njihovem parketu resno odigrati vseh 40 minut. To je naš največji problem, ki ga imamo s sabo. V prvenstvu gremo naprej korak za korakom in še daleč smo od kakšnih končnih odločitev. Devet zmag je v redu, ampak od tega nimamo nič, če na koncu ne bomo naredili nekega rezultata.«

Krka se bo v dvorano Leona Štuklja v Novem mestu vrnila šele 2023, saj bo še naslednje tri tekme igrala v gosteh (Rogaška, Ilirija, Ggd Šenčur).

STA; M. K.

