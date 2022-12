Drugi krog županskih volitev - do 16. ure 27,41% udeležba; v regiji najvišja v Kostanjevici na Krki

4.12.2022 | 08:40

Tam, kjer so ob imenih svetnikov znana tudi že imena županov, so ponekod že imeli tudi ustanovno sejo novega občinskega sveta. Denimo na Mirni, kjer so nato svetniki družno prižgali novoletne lučke na smreki pri občinski stavbi. (Foto: arhiv; Občina Mirna)

Ob 17.00:

Po podatkih občinskih volilnih komisij je trenutna volilna udeležba 27,41 %, kar pomeni, da je svoj glas do 16. ure oddalo 134.480 volivk in volivcev. Volilna udeležba v mestnih občinah je bila do 16. ure 23,26 %.

Tudi ob 16. uri je bila najvišja v občini Veržej (57,16 %) in najnižja v občini Jesenice (16,38 %).

Za primerjavo: v prvem krogu volitev je do 16. ure glasovalo 32,71 % volilnih upravičencev.

Udeležba do 16. ure po občinah naše regije:

Trebnje - 29,59%

Mokronog-Trebelno 42,64%

Dolenjske Toplice 39,24%

Krško 26,84%

Brežice 31,59%

Kostanjevica na Krki 52,2%

Kostel 47,43%

Velike Lašče 33,13%

Ob 12.30:

Po podatkih občinskih volilnih komisij je do 11. ure glasovalo 50.262 volilnih upravičencev, kar je 10,24 %.

Najvišja volilna udeležba je bila v občini Veržej (24,61 %), najnižja pa v občini Jesenice (6,22 %).

Udeležba do 11. ure po občinah naše regije:

Trebnje - 10,84%

Mokronog-Trebelno 17,2%

Dolenjske Toplice 12,7%

Krško 9,93%

Brežice 11,52%

Kostanjevica na Krki 19,67%

Kostel 18,05%

Velike Lašče 15,16%

Ob 7.00:

Tudi v osmih občinah naše regije danes drugi krog županskih volitev

V 47 slovenskih občinah danes poteka drugi krog županskih volitev, v katerem se merita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Med njimi je tudi šest od 12 mestnih občin - z našega območja je to MO Krško.

Sicer drugi krog volitev danes v naši regiji poteka še v sedmih občinah: Brežice, Kostanjevica na Krki, Dolenjske Toplice, Trebnje, Mokronog-Trebelno, Kostel in Velike Lašče.

Do zaprtja volišč ob 19. uri sicer velja volilni molk, ko je prepovedano vsako nagovarjanje volivcev.

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja volilne kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva za notranje zadeve. Danes do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00, od 7. ure naprej pa na telefonsko številko 080 21 13.

V 165 od 212 občinah so sicer župane izvolili že na volitvah 20. novembra, v 47 občinah pa nihče od županskih kandidatov takrat ni dobil več kot 50-odstotne podpore in je potreben drugi krog.

Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, je danes po vsej državi odprtih 928 volišč, glasovalo bo lahko 490.639 volilnih upravičencev. Ponekod potekajo tudi naknadne ali ponovne volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Prvi delni izidi glasovanja bodo predvidoma znani po 19.30 uri, ko bodo občinske volilne komisije vnesle prve podatke o preštetih glasovnicah v informacijski sistem. Podatki se bodo osveževali predvidoma do 23. ure oziroma do preštetja vseh glasov v vseh občinah.

V spletni aplikaciji Državne volilne komisije bodo na voljo le podatki o drugem krogu županskih volitev.

Že čez dan pa bodo znani podatki o volilni udeležbi. Podatki o udeležbi do 11. ure bodo znani okoli poldne, o udeležbi do 16. ure pa okoli 17. ure.

STA; M. K.