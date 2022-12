Usposabljanje pripadnikov Vojaške policije - pokalo bo

4.12.2022 | 14:00

Foto: Slovenska vojska

Novo mesto/Gazice - Od ponedeljka, 5., do petka, 9. decembra, bo na širšem območju vojašnice Franca Uršiča v Novem mestu in v vojaškem objektu Gazice pri Cerkljah ob Krki potekalo usposabljanje kandidatov za vojaške policiste. Usposabljali se bodo iz različnih vsebin, kot so izvidovanje, opazovanje in označevanje poti, nalog s področja zajetja in zadržanja oseb s statusom vojni ujetnik ter varovanja oseb idr.

Pri usposabljanju, ki bo potekalo v vidnem delu dneva, bodo pripadniki uporabljali manevrsko strelivo, vadbene bombe in dimna sredstva, sporočajo z ministrstva za obrambo.

M. K.