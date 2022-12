Robert Zagorc - novi kostanjeviški župan

4.12.2022 | 19:00

Novi kostanjeviški župan Robert Zagorc (Foto: Pavel Perc)

Melita Skušek in Robert Zagorc

Kostanjevica na Krki - Ob 20.00:

Prešteti so vsi glasovi, Robert Zagor je prejel 57,36, Melita Skušek pa 42,46 odstotka glasov.

Ob 19.40:

Po skoraj 18. odstotkih preštetih glasov prepričljivo vodi Robert Zagorc (73,91 odstotka), Melita Skušek jih ima 26,09 odstotka.

Ob 19.10: Meliti Skušek upanje vliva visoka udeležba

V volilnih štabih Melite Skušek in Roberta Zagorca nestrpno čakajo na razplet volitev. "Pričakujem, da so šli v drugem krogu na volišča tisti, ki v prvem niso volili. Vmesni rezultati volilne udeležbe kažejo, da je ta spet izjemno visoka. Upamo, da bomo pridobili še preostanek glasov, ki so na zmanjkali za to, da zmagamo," je po zaprtju volišč povedala Melita Skušek.

Drugi krog med Skuškovo in Zagorcem

Ob 19. uri

Z volilno udeležbo 68,84 odstotkov (volilo je 1.425 od 2.070 volilnih upravičencev) so bili Kostanjevičani v prvem krogu lokalnih volitev med tistimi občinami, ki so najbolj presegli dokaj slabo državno povprečje. Bo taka, sorazmerno visoka volilna udeležba, tudi v današnjem drugem krogu volitev in kdo bo zmagovalec?

V prvem krogu je največ - 681 glasov - dobil Robert Zagorc (48,06 odstotka), Melita Skušek je pridobila 539 glasov (38,04 odst.) podpore, Alen Lenič pa jih je dobil 196 (13,9 odst.). Zagorc in Skuškovasta oba nestrankarska, neodvisna kandidata, s podporo volivcev, medtem ko je imel Lenič podporo N.Si.

V občinski svet so izvoljeni (po abecedi): Jakob Gašpir, Marjan Jelenič, Primož Kadunc, Mihaela Kegljevič, Matjaž Krošl, Renata Kus Pisek, Matej Kuhar, Alen Lenič, Alja Pincolič in Slavko (Lojze) Pucelj. V Zagorčevo »kvoto« svetnikov spadajo poleg pečarja iz Črneče vasi Kuharja, ki je bil s skupino volivcev tudi predlagatelj s skupino volivcev kandidature Zagorca, še Kadunc, Kegljevičeva, Lenič, Pincoličeva in Pucelj. Med podpornike Skuškove sodijo, poleg vinarja Jeleniča, z Jablanc, ki je bil tudi predlagatelj njene kandidature, s podporo volivcev, še Gašpir, Krošl in Kus Piskova. Bo tako sestavljen občinski svet v resnici skušal delovati povezovalno in v prid hitrejšega razvoja občine in izkoristiti predvsem izjemen naravni, kulturni potencial dolenjskih Benetk za razvoj turizma, ali se bodo vlekle morebitne zamere izpred predvolilnega obdobja in hromile normalno delovanje občine? Robert Zagorc, dosedanji nepoklicni podžupan, po prerani smrti župana Ladka Petretiča na pragu letošnjega poletja, tudi v funkciji župana, v predvolilnem soočenju na Dolenjskem listu ni želel sodelovati, rekoč, da bodo kampanjo pač vodili po svoje, tako kot doslej. Melita Skušek, ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa, pa nam je v pogovoru povedala, da so se na terenu pojavile osebne diskreditacije nje kot kandidatke za županjo, od tega, da je njen cilj zapreti južni most in da je nasprotovala obnovi šole v Črneči vasi, kjer je bila letos najmanj desetkrat. Očitke je ostro zavrnila in opozorila, da »gre pri sprevračanju dejstev, zavajanju in širjenju lažnih govoric za zavržna dejanja, ki pa so žal pri nekaterih postala adut.«

Upajmo le, da se v Kostanjevico na Krki ne bo vrnilo leto 2017, ko je vlada nameravala predlagati državnemu zboru, da bi razpustili kostanjeviški občinski svet, kjer so se, kot jara kača, vlekli prepiri glede (ne)vračila denarja za telefonijo …

P. P.

