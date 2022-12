Glušič v Občini Mokronog-Trebelno; Povhe v Trebnjem

4.12.2022 | 19:00

Mateja Povhe z zmagovalno torto

Zmagovalka trebanjskih volitev - Mateja Povhe (na sredini)

Franc Glušič prejema čestitke.

V Glušičevem taboru nazdravljajo

Tabela z neuradnimi rezultati

Franc Glušič - novi župan

Tabor Antona Mavra

Alojz Kastelic nocoj ni bil presenečen tako kot v prvem krogu ...

Nocoj v taboru Franca Glušiča. Pričakujejo tesen izid ... Pozorno spremljajo rezultate (spodaj v fotogaleriji). (Foto: R. N.)

Mateja Povhe in Alojzij Kastelic

Anton Maver

Franc Glušič

Trebnje/Mokronog - Ob 20.40:

V Trebnjem so prešteti vsi glasovi. Mateja Povhe je zmagala z 81,53 odstotka glasov, dosedanji župan Alojzij Kastelic jih je prejel 18,47 odstotka. Ali v glasovih: 3.766 proti 853 ...

Tudi v Občini Mokronog Trebelno so prešteti vsi glasovi. Franc Glušič je zmagal s 53,97 odstotka glasov, Anton Maver jih je prejel 46,03 odstotka. V glasovih - 905 glasov za Glušiča : 772 glasov za Mavra ...

Ob 20.25:

Preštetih je 93 odstotkov glasov v trebanjski občini. Mateja Povhe jih je prejela 80,83, Alojzij Kastelic pa 19,17 odsttoka.

Ob 20.00:

V Trebnjem po 30. odstotkih preštetih glasov po pričakovanjih vodi Mateja Povše (74,62 odstotka), Alojzij Kastelic jih ima 25,39 odstotka.

Ob 19.25:

V štabu Franca Glušiča že slavijo zmago. Po podatkih, s katerimi razpolagajov njegovem štavu, je v Občini Mokronog-Trebelno zanj glasovalo 54 odstotkov volilcev, za Antona Mavra pa 46 odstotkov volilcev.

Medtem ko so v večini dolenjskih občin že izvolili župane, so šli volivci trebanjske občine danes ponovno na volišča. V drugi krog sta se uvrstila občinska svetnica in predsednica stranke DROT – za razvoj Mateja Povhe ter zdajšnji župan Alojzij Kastelic.

Kandidatki je za zmago v prvem krogu zmanjkalo le 50 glasov, če danes ne bo izvoljena za županjo, bo to veliko presenečenje, saj se zdi, da je Kastelic zaradi velike razlike v številu glasov že sprijaznil s porazom.

Mateja Povhe je v prvem krogu prejela 49,12 odst. glasov, Alojzij Kastelic pa 21, 88 odst. glasov.

Po prvem krogu razlika le 61 glasov

Veliko tesnejši izid se pričakuje v občini Mokronog – Trebelno, kjer sta se v drugi krog uvrstila zdajšnji župan Anton Maver in podžupan mag. Franc Glušič. Razlika med njima po prvem krogu je le 61 glasov v prid Mavru. V drugem krogu vsak računata tudi na glasove Uroša Pikla, ki se je pred dvema tednoma prav tako potegoval za župana Občine Mokronog – Trebelno.

R. N.

