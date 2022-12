V Velikih Laščah se župan Tadej Malovrh poslavlja; Kostel dobil županjo

4.12.2022 | 21:30

Tadej Malovrh se poslavlja s položaja. (Foto: STA)

Velike Lašče/Kostel - V občini Velike Lašče so volivci v današnjem drugem krogu županskih volitev največ glasov namenili izzivalcu dosedanjega župana Matjažu Hočevarju, ki je kandidiral s podpisi volivcev. Tako se župan Tadej Malovrh po enem štiriletnem mandatu poslavlja s položaja.

V prvem krogu je Malovrh prejel 29,9 odstotka glasov, Hočevar pa 24,3 odstotka. V drugem krogu je nato Hočevarju uspel preobrat. Po še vedno neuradnih izidih in vseh preštetih glasovih je prejel 53,7 odstotka glasov, Malovrh pa 46,4 odstotka.

Tudi Hočevarjeva lista je v prvem krogu volitev 20. novembra v občinskem svetu dobila največ svetnikov, tri. Po dva so dobili Gibanje Svoboda, Lista Primoža Petriča - Za vse in SDS. Po enega svetnikova so dobili Lista 1550, NSi in SLS.

Občina Kostel z županjo

Drugi krog volitev je bil potreben tudi v Kostelu, kjer sta se pomerila kandidata s podpisi volivcev, Nataša Turk in Valentin Južnič. Zdajšnji župan Ivan Črnkovič se ni odločil za kandidaturo.

In Kostel je dobil županjo - Nataša Turk je danes prejela 57,99 odstotka glasov, Valentin Južnič pa 42,01 odstotka oddanih glasov.

STA; M. K.