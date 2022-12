FOTO: Zagorel manjši lesen objekt; trčil v tovornjak in poletel po zraku

5.12.2022 | 18:30

Fotografije: PGD Skopice

Včeraj ob 13.45 je v naselju Gorenje Skopice, občina Brežice, zagorel manjši lesen objekt. Požar so pogasili gasilci PGD Skopice in Krška vas (glej fotografije).

Trčil v tovornjak in poletel po zraku

Danes ob 13.54 je na regionalni cesti Žlebič - Rašica v naselju Žlebič, občina Ribnica, voznik z osebnim vozilom trčil v nasproti vozeče se tovorno vozilo. Osebno vozilo je odbilo v zrak in ga prevrnilo na streho ob cestišču. Gasilci PGD Ribnica so s tehničnim posegom iz vozila rešili hudo poškodovanega voznika. Reševalci NMP ZD Ribnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana. Gasilci so še zavarovali kraj dogodka, posuli razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na vozilu.

Na streho

Sinoči ob 19.36 se je na cesti Poljane pri Mirni Peči - Štatenberk, občina Mokronog-Trebelno, zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste na brežino in se prevrnilo na streho. Iz vozila je iztekalo gorivo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje bencina, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in z absorbentom ter razmaščevalcem nevtralizirali razlite tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih.

