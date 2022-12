Narodnozabavna poezija zmagala v Gogi

5.12.2022 | 18:35

Finalista Matej Kocjančič in Denis Škofic (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Slamovanje – večer slam poezije in zabava ob koncu leta je bila prireditev, ki so jo za zaključek celoletnega kulturnega dogajanja v svoji knjigarni pripravili v novomeški založbi Goga. Zmagovalec finala tekmovalnega pesniškega dogodka je Matej Kocjančič iz Žužemberka, ki je člane komisije v prvih dveh krogih in občinstvo v finalu prepričal z duhovitimi pesmicami v duhu besedil narodnozabavnih skladb, ki opisujejo življenje na podeželju – na primer navdušenje nad sveže zorano njivo, ljubezen do nemškega »pleha« in podobne značilnosti življenja na vasi.

Slamovanje je spretno in duhovito vodil Luka Piletič. (Foto: I. Vidmar)

V finalu je Kocjančič, ki se tudi sicer ukvarja s pisanjem besedil za skladbe narodnozabavnih ansamblov, premagal Denisa Škofica, ki je dobil le za kakšen decibel tišji aplavz občinstva.

I. V.