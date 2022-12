Tragedija v Krškem: 25-letnega policista ustrelil njegov najboljši prijatelj

5.12.2022 | 14:10

Mag. Boštjan Lindav, v.d. generalnega direktorja policije, in Janez Ogulin, direktor Policijske uprave Novo mesto danes pred PP Krško (Foto: J. Koršič)

Krško - V prostorih policijske postaje Krško se je danes zjutraj odvila tragedija. Ugasnilo je življenje 25-letnega policista.

Kot smo že poročali, so iz PU Novo mesto danes zjutraj sporočili pretresljivo vest, da je v prostorih krške policijske postaje življenje izgubil 25-letni policist. Zgodila se je nesreča s strelnim orožjem, so dodali, a so bili z informacijami pričakovano skopi. Po naših informacijah sta bila sicer v dogodku vpletena dva policista, kar se je pozneje potrdilo.

Več podrobnosti sta namreč na novinarski konferenci predstavila v.d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav in direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin. »Slovenska policija je zavita v črnino. Izgubili smo mladega policista na začetku kariere, zato je organizacija v šoku,« je dejal Lindav, ki je dodal, da je v življenju videl že marsikaj in da je mislil, da je pripravljen na vse, a »te tak dogodek preprosto ne more pustiti ravnodušnega.« Kot je še pojasnil, je dogodek še toliko bolj tragičen, saj sta bila vanj vpletena najboljša prijatelja, pri čemer je eden rokoval z orožjem, drugi pa umrl. Kaj natančno je šlo narobe, trenutno še ni znano, a sta po navedbah Lindava oba policista prestala usposabljanje.

Lindav je še poudaril, da v postopku sodelujejo s posebnim oddelkom specializiranega državnega tožilstva ter da je sam odredil strokovni nadzor nad izvajanjem določenih nalog na PU Novo mesto.

»Globoko sočustvujemo s svojci, tako njim kot sodelavcem pa nudimo vso psihološko pomoč,« je še dejal ter še enkrat izrekel sožalje svojcem, kolegom in vsem, ki so pokojnega policista poznali.

S policije so sicer dopoldne sporočili, da je bil pokojni star 24 let, v izjavi za medije pa je Ogulin podatek popravil in povedal, da je bil star 25 let.

Zgodilo se je v garderobi

Ogulin je nato potrdil, da se je dogodek odvil malo pred 6. uro v garderobi policijske postaje, kjer je med preoblačenjem prišlo do »sprožitve strelnega orožja.« Ob tem je eden od policistov obležal hudo ranjen. Nemudoma so mu poskušali pomagati sodelavci, na kraj so prispeli reševalci, sami pa so upali, da poškodbe niso prehude in da se bo zadeva razpletla srečno. To se ni zgodilo. Po navedbah Ogulina so malo po 7. uri iz brežiške bolnišnice prejeli obvestilo, da je 25-letnik izgubil življenje.

Svojcem, prijateljem in sodelavcem, kot omenjeno, nudijo potrebno psihološko pomoč, prav tako policistu, ki se mu je sprožila pištola.

Ogulin je še razkril, da oba vpletena nista domačina, temveč sta na PP Krško 1. oktobra letos prispela iz drugih policijskih uprav, neposredno s šolanja. Potrdil je še, da je za posledicami strelne rane umrl 25-letni policist, medtem ko je z orožjem rokoval 21-letnik. Ob tem je poudaril, da natančen splet okoliščin, kako se je vse skupaj zgodilo, preiskuje specializirano državno tožilstvo, zato več informacij trenutno ne morejo posredovali. Dodal je še, da je trenutno v zdravniški oskrbi tudi 21-letnik. Tudi sam je izrekel sožalje svojcem.

"Zavedamo se, da nobena beseda ne bo obudila mladega življenja, vseeno pa lahko kot dobri ljudje veliko naredimo, da bo žalost manjša," je dejal Lindav. Izrazil je upanje, da se kaj podobnega ne bo zgodilo nikoli več.

Sožaljem svojcem, policistom policijske postaje in vodstvu slovenske policije je na Twitterju izrekel tudi predsednik republike Borut Pahor.

S. R.; M. K.