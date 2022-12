FOTO: Vam bo sv. Miklavž nocoj kaj prinesel? Obiščite Miklavžev sejem v Škocjanu!

5.12.2022 | 16:00

Na Miklavževem sejmu je letos sodelovala tudi škocjanska Pekarna Pepe. Betka Lesjak in Klara Kosec sta med drugim ponujali najrazličnejše miklavžke, parkeljne ...

Program so oblikovali tudi najmlajši iz škocjanskega vrtca in šole.

Kmetija Škrbina ni manjkala s svojimi izvrstnimi suhomesnatimi izdelki. Na sliki gospodinja Jožica.

Knjižničarka Zala Štamcar je poskrbela za dobro ponudbo knjig.

Škocjan - Decembrski praznični čas se začenja z miklavževanjem, zato je Občina Škocjan letos znova poskrbela za tradicionalni Miklavžev sejem, ki je med občani postal zelo priljubljen in obiskan dogodek.

Le zakaj ne, saj je to priložnost za nabavo daril in drobnih pozornosti, s katerimi radi presenetimo svoje bližnje.

Na Miklavževem sejmu sredi Škocjana je danes popoldne na preko 30 razstavnih stojnicah pestra ponudba unikatnih izdelkov domače in rokodelske obrti: drobno pecivo, med katerimi seveda ne manjka kvašenih in medenih miklavžkov, pa mlečni in suhomesnati izdelki, bučno olje, izdelki na osnovi medu, predpasnikov, nakita, kremic, nogavic, doma varjenega piva, itd.

Obiskana je tudi bukvarna škocjanske krajevne knjižnice, saj je med prazniki tudi več časa za branje. Obiskovalci se lahko tudi pogrejejo s kuhanim vinom, čajem in doma varjenim pivom, ter se okrepčajo s palačinkami, domačimi štruklji, brezglutenskim šmornom, itd.

A organizatorji so poskrbeli tudi za pester kulturni program in animacije za otroke vse od 13. ure naprej. Nastopili so ali še bodo: osnovnošolci otroci, twirling – mažoretno društvo, instrumentalisti otroci, Bučenski Slavčki, ljudske pevke Klasje, Bučenski ramplači.

Na voljo je tudi plesna zabava s centrom Brihte. Za pravljične minutke skrbi knjižničarka Zala, na ogled bo predstava Skrivnostni nočni spremljevalec.

Seveda pa na Miklavževem sejmu, na katerem je zbrane pozdravil župan Jože Kapler, za prijetno vzdušje pa skrbi voditelj Darko Povše, ne bo manjkal sv. Miklavž. Razveselil bo zlasti najmlajše, ki jih bo obdaroval, mnogi se bodo z njim radi fotografirali in družili.

In kdaj pride? Danes ob 16.30. Pohitite!

(Miklavža sicer danes med drugim pričakujejo tudi na novomeškem Glavnem trgu ... )

Besedilo in foto: L. Markelj

