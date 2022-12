Celovita rekonstrukcija ceste Grahovica - Jablanica

6.12.2022 | 08:40

Foto: Občina Sevnica

Lokalna cesta, ki povezuje Grahovico in Jablanico v krajevni skupnosti Boštanj, je skupne dolžine 1.681 metrov. Občina Sevnica je s postopnimi ureditvami posameznih odsekov konec novembra zaključila njeno celostno rekonstrukcijo.

V lanskem letu je bil urejen del najbolj poškodovanega odseka cestišča, letos pa sta bila v sklopu investicij in rednega letnega vzdrževanja cest urejena še preostala odseka ceste. V spodnjem delu so bile na posameznih odsekih, kjer so se pojavili večji usadi, izvedene tudi globinske sanacije. Vrednost investicije, ki je bila zaključena v poletnih mesecih, je znašala 126.687,54 evrov. Rekonstrukcija zgornjega dela cesta je potekala v jesenskih mesecih. Urejena je bila razširitev ceste z ureditvijo brežin in ureditvijo meteorne kanalizacije v skupni izmeri 380 metrov. Vrednost del je znašala dobrih 51 tisoč evrov.

Zdaj bodo prebivalci Jablanice in okoliških krajev varneje in udobneje opravljali svoje vsakodnevne poti, sporočajo s sevniške občine.

M. K.