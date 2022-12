V sinočnji nesreči brez poškodovanih; je hrupno okoli Tanina?

6.12.2022 | 07:00

Sinoči ob 21.37 sta na Cesti pri Krškem trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali in osvetljevali kraj dogodka ter odstranili vozili z vozišča. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Hrup okoli Tanina

V podjetju Tanin Sevnica potekajo dela prepihovanja parovoda - v dopoldanskem času (7:00 - 15:00) se bo predvidoma do 9.12. občasno v krajših intervalih pojavljal povečan hrup v okolici. Prebivalce v okolici podjetja prosijo za razumevanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI, TP LADROVICA, TP HRAST 1 PRI VINICI, TP HRAST 2 PRI VINICI TP PERUDINA, TP STARA LIPA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 ure prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVRŽAKI, izvod Proti Čurilam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE, izvod 6. MARKLJEVA UL.;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1, izvod 4. POGLAJEN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURČIČEVA, izvod 3. KRESETOVA, OF in VEGOVA;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MLAKE, TP BRGLEZ in TP KUMPOLJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 10:00 na območju TP Selska gora, nizkonapetostno omrežje – Cirnik.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Drnovo, nizkonapetostno omrežje - Proti cerkvi Zakot predvidoma med 8:00 in 13:00 uro; na območju TP Leskovec gmajna 2, nizkonapetostno omrežje - Gmajna Zajčki pa predvidoma med 8:00 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Dvorc, Zagradec, Ruda in Razbor predvidoma med 8:00 in 14:00 uro in na območju TP Sevnica Ribnik, nizkonapetostno omrežje – SGP Samski dom predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.