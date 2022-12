Ideje za praznično okrasitev doma

6.12.2022 | 09:00

Veseli december, za večino najlepši mesec v letu, je že tukaj in čas je, da razmislimo tudi o praznični okrasitvi našega doma. Ponudba v trgovinah je neskončna, seveda pa lahko okraske izdelate tudi sami. Možnosti za okrasitev je ogromno, mi pa vam ponujamo nekaj idej, ki bodo vaš dom naredile še posebej prazničen.

Za vse, ki prisegate na tradicionalno okrasitev

V kolikor ste ljubitelji tradicionalnega, naj bo vaš dom v barvah, kot so rdeča, zelena, bela, srebrna in zlata. Božično drevo naj bo pravo, saj bo tako ves dom dišal po naravi, okraski pa so lahko bodisi kupljeni v trgovini ali pa izdelani iz naravnih materialov. Pobrskajte po spletnem katalogu trgovine Tedi, kjer boste našli vse potrebno za takšno in drugačno okrasitev vašega doma. Tam lahko nakupite barvni papir, nalepke, keramične božičke in jelenčke, girlande, okraske za na božično drevo ali pa morda akrilne barve, s katerimi sami pobarvate okraske iz lesa, storže, krogle iz stiropora in še mnoge druge, ki bodo služili kot okrasek na vašem božičnem drevesu. V kolikor se boste odločili okraske izdelati sami, vam predlagamo, da uporabite les. Gre za stilski in brezčasni naravni material, ki se lepo poda tradicionalni okrasitvi doma, hkrati pa nam le-ta omogoča veliko možnosti za okrasitev. Iz lesa lahko izdelate čudovito božično drevo tako, da na žico nanizate različne velikosti lubja od najširšega na dnu do najožjega na vrhu in dobili boste prekrasno obliko smrečice, na vrh katere postavite leseno zvezdo in božično drevo je nared za krašenje doma. Prav tako lahko iz majhnih lesenih ostankov izdelate severnega jelena, ki ga samo še okrasite z dekorativnim trakom in že bo privabljal mnoge poglede obiskovalcev. Ne pozabite na okraske za na okna, ki jih lahko v obliki snežink, zvezd, božičkov in snežakov zelo preprosto izdelate iz papirja, pri čemer potrebujete le škarje ter malo kreativnosti in vašemu domu boste pričarali pravo božično vzdušje.

Ljubitelji modernega

Če ste ljubitelj modernega božičnega dekorja, je možnosti za okrasitev ogromno. Vaše božično drevo je lahko tako naravno kot tudi umetno, pri slednjem lahko celo izbirate med barvami kot so zelena, črna in bela. Za okrasitev božičnega drevesa je na voljo veliko okraskov različnih oblik in barv, ki jih lahko med seboj kombinirate glede na stil, ki vam je pri srcu. Nikakor pa ne pozabite na bogate girlande in led lučke, ki bodo vaše božično drevo še dodatno popestrile. Seveda pa lahko tudi pri moderni okrasitvi doma, okraske izdelate povsem sami, nato pa jih pobarvate z najrazličnejšimi barvami ter posujete z bleščicami. Okrasite še stene in okna, bodisi s snežinkami izdelanimi iz papirja ali pa z nalepkami z božičnimi motivi. Na okenske police postavite še najrazličnejše božične figure in vaš dom se bo spremenil v pravo božično pravljico.

Praznična dekoracija za mizo

Mizo bo najlepše krasil eleganten venček, izdelan iz vejic, na katerega lahko pritrdite rezine posušenih citrusov, borove storže, orehe, kostanje in druge plodove. Za bolj moderno okrasitev pa bodo poskrbeli veliki stekleni kozarci oziroma vaze, ki jih lahko do tretjine napolnite s steklenimi kamenčki, nato pa vanje položite okrogle božične okraske ali pa storže pobarvane z najrazličnejšimi barvami oziroma bleščicami in vaš dom bo zasijal v vsej svoji lepoti.

Decembrsko vzdušje je nekaj najlepšega in da ga pričaramo, običajno ne potrebujemo drugega kot dobro voljo, vonj po toplih piškotih in nekaj domišljije, ki nam bo prišla še kako prav pri praznični okrasitvi. In ne glede na to, kako obsežna ter pisana bo okrasitev našega doma, pomembno je le to, da v nas prebudi veselje in srečo. Če pa se okraševanju pridruži celotna družina, pa bo vzdušje še toliko lepše. Pa lepe praznike!

