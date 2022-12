FOTO: Miklavž prižgal lučke in odprl Advent Novo mesto

6.12.2022 | 14:00

Miklavž je na Glavni trg prišel v spremstvu dveh angelov, parkeljna ni bilo videti. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S prihodom Miklavža in obrednim prižigom lučk na praznično osvetljenem Glavnem trgu se je sinoči tudi uradno začel tako imenovani Advent Novo mesto, enomesečno pričakovanje Novega leta s temu primernim veseljačenjem med stojnicami, koncerti in drugimi predstavami in seveda nepogrešljivimi obiski dedka Mraza.

Da so novomeški malčki lažje dočakali prihod Miklavža, prvega od treh decembrskih dobrih mož, jih je letos znova zabaval čarodej Toni. Na odru je imel čarovniški zabojček, iz katerega je pričaral različne stvari, otroke je stalno spraševal, ali so bili pridni, in jih ves čas nekaj hecal in prav nič se ni videlo, da je dan pred tem svojo čarodejsko vlogo zamenjal za funkcijo župana občine Bled.

Miklavž je otroke s pozdravom Bog daj nagovoril z balkona na rotovžu, tudi on jih je večkrat vprašal, če so bili pridni in z njimi zmolil molitev Sveti angel, varuh moj, potem pa sta s podžupanom Boštjanom Groblerjem ob odštevanju od deset slovesno prižgala lučke.

I. V.

Galerija