Šentjernejski pihalci zaigrali z Orleki

6.12.2022 | 11:00

Pihalni orkester občine Šentjernej z dirigentom Sandijem Frankom na sobotnem koncertu v Šentjerneju. (Foto: T. J. Gazvoda)

Šentjernej - Pihalni orkester občine Šentjernej je preteklo soboto priredil tradicionalni božično novoletni koncert v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Z njim so domači godbeniki zaključili celoletno praznovanje 110-letnice delovanja godbe v Šentjerneju.

»Če smo maja imeli osrednji koncert, na katerem smo igrali program, ki je bil na repertoarju orkestra zadnjih 40 let, smo na božičnem koncertu igrali popolnoma nov program, katerega skladbe so bile prvič izvedene v Sloveniji,« pove predsednik godbe Jani Selak.

A poskrbeli so tudi za popestritev in v goste povabili zasavsko skupino Orlek. Skupaj so zaigrali tri skladbe.

Dvorana je bila razprodana skoraj teden dni pred koncertom, kar šentjernejske godbenike še posebej veseli. »Ponosni smo, saj zato verjamemo, da je občanom naša glasba zelo všeč. Na koncu koncerta smo se zahvalili vsem sponzorjem in donatorjem koncerta, ki nam vedno stojijo ob strani, da lahko orkester izvede vse projekte,« pove predsednik društva.

Po koncertu je sledilo skupno druženje, saj so končali niz dolgih in zahtevnih vaj za ta koncert. Njihov naslednji nastop ali skupno snidenje se obeta za Štefanovo, na povorki in blagoslovu konj 26.decembra, ko popeljejo ob Sv. Štefanu vse konjenike iz Šentjerneja do Dolenje Stare vasi, kjer sledi blagoslov konj in konjenikov.

L. Markelj