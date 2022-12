V Črnomlju se je začela dolgo pričakovana gradnja novega dela Osnovne šole Loka

6.12.2022 | 17:30

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji): Občina Črnomelj

Župan občine Črnomelj, Andrej Kavšek, predsednik uprave družbe CGP, Martin Gosenca, direktor podjetja TGH, Stjepan Jarnević, predsednik upravnega odbora družbe Lesnina MG Oprema, Boštjan Mencinger, ravnatelj Osnovne šole Loka, Boštjan Papež, in nekdanja ravnateljica Damjana Vraničar so danes slavnostno odkrili tablo, kar je simbolično oznanilo začetek gradnje nove OŠ Loka Črnomelj.

Črnomelj - V Črnomlju so z odkritjem spominske table danes uradno začeli dolgo pričakovano gradnjo novega dela Osnovne šole Loka. Njen starejši del, ki ga je močno načel čas, dodatno pa ga je leta 2018 poškodovala toča, so že porušili in na njegovem mestu ulili temeljno betonsko ploščad za novogradnjo. Celotna naložba bo stala dobrih 12 milijonov evrov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zanjo prispevalo skoraj sedem milijonov evrov. Preostanek v znesku nekaj več kot pet milijonov evrov bo pokrila občina, je ob današnji slovesnosti navedel črnomaljski župan Andrej Kavšek.

Ker gre za trajnostno gradnjo, računajo tudi na morebitni denarni vložek Eko sklada, je dodal in opozoril, da gre za eno največjih naložb v osnovno šolstvo v Sloveniji v zadnjih 15 letih in za eno največjih naložb v Občini Črnomelj v zadnjih desetletjih.

Omenjena gradnja in druga dela naj bi vzela približno poldrugo leto. Vsa dela naj bi končali julija 2024, je še povedal Kavšek.

Po občinskih podatkih naložbena vrednost celotnega projekta z rušenjem starega in gradnjo novega osrednjega dela stavbnega kompleksa Osnovne šole Loka skupaj z davkom znaša nekaj več kot 12,1 milijona evrov. Projektiranje, gradbena, obrtniška in instalacijska dela bodo skupaj z nakupom in montažo opreme ter zunanjo ureditvijo stala približno 10,8 milijona evrov.

Z omenjeno novogradnjo bodo zagotovili približno 4400 kvadratnih metrov uporabne površine. S tem bodo rešili večletno perečo prostorsko stisko, saj učenci Osnovne šole Loka pouk zadnja leta obiskujejo na petih mestih, razpršenih po Črnomlju.

Gre tudi za izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje boljših delovnih, bivalnih in učnih pogojev. Pogodbo za gradnjo in opremo novih ter sodobnih šolskih prostorov s 15 učilnicami in novo telovadnico je občina podpisala z novomeškim podjetjem CGP in njegovima projektnima partnerjema, podjetjem TGH in družbo Lesnina MG Oprema, so še navedli na črnomaljski občini.

Ravnatelj Osnovne šole Loka Boštjan Papež je povedal, da bodo z omenjeno naložbo prišli do novih 15 učilnic za razredni pouk in do dodatnih posebnih učilnic za pouk tehnike, likovne vzgoje, gospodinjstva in računalništva. Dobili bodo tudi lastno šolsko telovadnico. To si namreč zdaj delijo z bližnjo srednjo šolo, je pojasnil.

Osnovno šolo Loka sicer v zadnjem šolskem letu obiskuje skupaj 530 otrok. Od teh jih približno 470 obiskuje matično črnomaljsko šolo, preostanek pa podružnični šoli v Adlešičih in Gribljah.

STA; M. K.

