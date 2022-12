FOTO: Vožnja v napačno smer na AC se je končala z nesrečo

6.12.2022 | 18:30

Dva poškodovana v nesreči zaradi vožnje v napačno smer (Foto: K. K.; FB PKD)

Ob 14.16 je na avtocesti Novo mesto - Ljubljana pri izvozu Novo mesto - vzhod zaradi vožnje v nasprotno smer prišlo do trka dveh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovani osebi ter pomagali policistom in vlečni službi. Delavci DARS-a so poskrbeli za čiščenje posledic kraja nesreče.

Reševalci NMP ZD Novo mesto so oba poškodovana odpeljali v SB Novo mesto.

Z gasilci domov

Ob 9.37 so v Naselju nuklearne elektrarne v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanjskega objekta.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 6m nazaj Oceni TineBine Aha! DARS, dajmo še kakšno ulično svetilko ugasniti, bomo več prišparali! Če bi bil jaz sorodnik teh voznikov, vas bi tožil za milijon! Direktorja osebno! Preglej samo prijavljene komentatorje