Grmado rešujejo vlage

7.12.2022 | 12:10

Trebnje - Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Novo mesto, je ocenil, da so na objektu na trebanjskem Golievem trgu, ki ga domačini poznajo kot Grmado, vidne poškodbe, ki ogrožajo varovane lastnosti. Ker objekt ni hidro izoliran, je v nosilnih zidovih do višine enega metra prisotna močna vlaga. Kristalizacija soli površinsko uničuje fasado in opeko, hkrati pa stavba ni potresno varna, so sporočili s trebanjske občine. Konec septembra so se tako začele priprave za sanacija temeljev in vlage obodnih zidov hiše. Potrebno je bilo odstraniti vso premično in nepremično opremo, ki je v stavbi ostala iz časa, ko je v njej obratovala gostilna.

Kot izvajalec del je bil v postopku oddaje javnega naročila izbran Pagras, nadzor pa izvaja podjetje Investia. Skupna vrednost del, ki obsegajo pripravljalna, zemeljska, betonska, armiranobetonska in zidarska dela, v sklopu katerih bodo sanirani temelji in vlaga obodnih zidov, znaša dobrih 95 tisoč evrov z DDV.

Ker gre pri Grmadi za enoto kulturno dediščine, ki je z odlokom zaščitena kot spomenik lokalnega pomena, vsa dela potekajo pod budnim očesom odgovornega konservatorja mag. Dušana Štepca, vodjo novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Trenutna dela potekajo znotraj zgradbe, v novem letu pa se bodo nadaljevala tudi na zunanji strani, kjer bo potreben izkop ob obodu objekta.

