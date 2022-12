Obnova in gradnja prizidka gasilskega doma po načrtih

7.12.2022 | 11:00

Fotografije: MO Krško

Leskovec pri Krškem/Krško - Zaključena so skoraj vsa pogodbena dela, vezana na prizidek gasilskega doma v Leskovcu pri Krškem, kjer so še v izvedbi grobe strojne in električne napeljave, dobavljena in montirana so že dvižna vrata garaž za gasilska vozila. Ta bodo lahko prezimila v novem objektu, so sporočili s krške občine. Kot zadnja dela v tem letu so predvidena še toplotna fasada, talna obloga balkona in izdelava nadstreška zunanjega stopnišča. Poteka tudi rekonstrukcija dvorane, tudi tu so v izvedbi strojne in električne napeljave. Dozidani so pomožni prostori, sanitarije, garderobe, skladišče pa so po izvedenih napeljavah pred izdelavo estrihov in ometov. Predvidoma takoj po novem letu se začenjajo keramičarska dela.

V skladu z dogovorom, ki so ga septembra lani podpisali občina, krajevna skupnost in domače gasilsko društvo, bo projekt obsegal izgradnjo prizidka, v katerem bodo nove garaže za gasilska vozila in prostori za Prostovoljno gasilsko društvo Leskovec pri Krškem ter za potrebe krajevne skupnosti, hkrati pa projekt obsega tudi obnovo in preureditev obstoječe kulturne dvorane.

Celotna naložba je ocenjena na 950.000 evrov in naj bi bila končana do poletja 2023.

M. K.

Galerija