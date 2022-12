Danes brez elektrike, ponekod motena oskrba z vodo

7.12.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD na izvodu BRATOV KLEMENC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Božič vrh.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VERDUN PRI URŠ.SELIH, izvod 2.VERDUN DESNO;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA, izvod 2.LJUBEN ZGORAJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. BREZOVICA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE KOLMAN;

- od 9:30 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TEHTNICA GLOBOKO;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI TREBNJEM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 10:30 na območju TP Hom, nizkonapetostno omrežje – Ravnikar – Hom; med 11:30 in 14:30 pa na območju TP Jelševec, nizkonapetostno omrežje – Strmica.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 11. uro na območju TP Križe, nizkonapetostno omrežje – Proti Velikemu Dolu in med 9. in 14. uro na območju TP postaje Preska, nizkonapetostno omrežje – Javorje; na področju nadzorništva Brežice med 8. in 13. uro na območju TP Stojanski vrh, nizkonapetostno omrežje – Stojanski vrh in na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 14. uro na območju TP Dvorc, Zagradec, Ruda in Razbor.

Motena oskrba z vodo

Uporabnike pitne vode iz Cerkelj ob Krki in Črešnjic iz brežiške Komunale obveščajo, da bo danes med 8.00 in 13.00 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi prevezav na vodovodnem omrežju.

Uporabnike pitne vode na območju Leskovca pri Krškem - Pekarska pot, Nova pot in del Wolfove ulice pa Kostak obvešča da bo od 8. do 12. ure motena in občasno prekinjena oskrba s pitno vodo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu.

M. K.