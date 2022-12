Trebanjci prvi med najboljših osem

7.12.2022 | 08:30

Foto sinočnje tekme: RK Trimo Trebnje

Trebnje - Rokometaši Trima Trebnjega so prvi udeleženci četrtfinala rokometnega Pokala Slovenije za moške. Na dolenjskem obračunu so za napredovanje s suvereno predstavo sinoči odpravili Sviš Ivančno Gorico, 35:22 je bilo v Trebnjem.

Trebanjska zasedba je vodila domala skozi celoten obračun. V 14. minuti je Miljan Ivanović, ob Janu Jurečiču z osmimi zadetki najboljši strelec Trima, povišal na 8:3. Ekipi sta na glavni odmor odšli pri razliki petih zadetkov (16:11), že ob vrnitvi na parket pa so izbranci Uroša Zormana dodali na plin. Lan Grbić je v 34. minuti povišal na 20:12, nato pa s soigralci tekmo mirno pripeljal h koncu ter si z zmago priboril napredovanje med najboljših osem ekip pokalnega tekmovanja.

RK TRIMO TREBNJE : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 35:22 (16:11)

Ivanović in Jurečič (4) po 8; Abramović 7 (1), Tekavčič in Justin po 3.

STATISTIKA

Večina preostalih obračunov bo na sporedu v tednu pred začetkom božično-novoletnega premora, medtem ko bo tekma med Veliko Nedeljo in Krko na sporedu v januarju.

To sredo bodo znani še zadnji udeleženci osmine finala. Za napredovanje in tekmo proti Mariboru Braniku se bosta od 20. ure dalje borila Mokerc-KIG in LL Grosist Slovan.

Izidi moških rokometnih tekem 1/8 finala za pokal Slovenije.

* Izidi, 1/8 finala:

- torek, 6. december:

*Trimo Trebnje - Sviš Ivančna Gorica 35:22 (16:11)

- sreda, 21. december:

19.30 Ljubljana - Celje Pivovarna Laško

- petek, 23. december:

18.00 Črnomelj - Jeruzalem Ormož

19.00 Kočevje - Jadran Hrpelje-Kozina

19.00 Slovenj Gradec - Gorenje Velenje

19.00 Koper - Krško

- sobota, 21. januar:

18.00 Velika Nedelja - Krka

(Mokerc-Kig/Grosist Slovan - Maribor Branik) termin še ni znan

- zaostala tekma 1/16 finala:

- sreda, 7. december:

20.00 Mokerc-Kig - Grosist Slovan

STA; M. K.