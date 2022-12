Ustanovljen tudi semiški občinski svet, skoraj polovica novincev

7.12.2022 | 13:30

Občinski svetniki z županjo Polono Kambič

Semič - Občinski svet Občine Semič se je na konstitutivni seji sestal včeraj popoldne. Prisotnih je bilo vseh 13 novo izvoljenih članov občinskega sveta, sejo pa je vodil najstarejši član, Alojzij Simonič. Glede na prejšnji mandat je v občinskem svetu šest novih svetnikov.

Svet je potrdil mandate Poloni Kambič, Urški Banovec, Andreju Ogulinu, Toniju Jeleniču, Rudiju Kofaltu, Katarini Plut, Jerneju Jakofčiču, Zvonimirju Juranu, Mladenu Kamenšku, Alojziju Simoniču, Robiju Jakši, Silvestru Malnariču in Mirku Golobiču.

Predstavnik romske skupnosti še ni izvoljen. Razpisane so naknadne volitve, ki bodo 15. januarja.

Nova/stara županja Polona Kambič, ki v županskih volitvah, kot je znano, ni imela protikandidata, zaradi nezdružljivosti funkcij svetnica seveda ne more biti in Občinska volilna komisija bo opravila postopek za imenovanje nadomestnega člana občinskega sveta. Tega bodo imenovali na naslednji seji, v januarju 2023.

V nadaljevanju je občinski svet izmed svojih članov imenoval še tričlansko Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v njej so Rudi Kofalt (predsednik), Alojzij Simonič in Toni Jelenič.

Ob zaključku seje je županja Polona Kambič članom občinskega sveta čestitala ob izvolitvi in nato svečano zaprisegla, da bo po najboljših močeh in vesti ter s pomočjo svetnikov vodila občino v novem mandatu. Poudarila je, da bo pri tem delovala v smeri povezovanja vseh, da bi skupaj, v danih razmerah, naredili kar največ za svoj kraj in svoje občane. Povedala je tudi, da bo funkcijo opravljala poklicno, saj bo ''le tako lahko najbolj na razpolago občanom in sodelavcem v občinski upravi.''

Po zaključku so županja in svetniki družno nazdravili novemu mandatu.

M. K.

Foto: Uroš Novina