Po AC vijugal pijani voznik kombija

7.12.2022 | 14:00

Sinoči okoli 19.30 so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika kombija, ki naj bi na avtocesti med Bičem in Trebnjem vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so ga izsledili in ustavili ter med postopkom ugotovili, da ima 56-letni državljan Hrvaške v litru izdihanega zraka 0,39 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izrekli globo.

Vlomi v garaže

V Brežicah so na Šolski ulici in na Maistrovi ulici v noči na torek neznanci vlomili v več garaž. Po prvih ugotovitvah so iz dveh ukradli aluminijasta platišča in zaboj za ribiško opremo, v ostalih primerih pa povzročili le premoženjsko škodo zaradi poškodb vrat. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Rigonce) izsledili in prijeli 40 državljanov Rusije, 26 državljanov Pakistana, 13 državljanov Kube in sedem državljanov Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu sicer skupno posredovali v 48. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 171 klicev, danes poročajo s PU. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nevarne vožnje v cestnem prometu, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe in nezakonitih prehodov državne meje.

