V tesni končni Ribničani odbili koroške napade

8.12.2022 | 08:10

Foto: RK Riko Ribnica

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so v zadnji tekmi 11. kroga lige NLB premagali Slovenj Gradec s 33:32 (18:16).

* ŠC Ribnica, gledalcev 160, Dejan in Igor Ivančič.

* Riko Ribnica: Tomše, Jelenovič, Meštrić, Klarič, Levstek, Laljek 7 (3), Bogdanović 3, Gorenc, Žagar 3, Ljevar 3, Grum 5, Miličević 2 (1), Cimerman, Grebenc 2, Nosan, Hrastnik 8.

* Slovenj Gradec: Smolnikar, Dobaj, Cvetko 7 (1), Bulovič, Majcen, Velić, Levc 2, Šol 3, Kotar 2, Lesjak 2, Eskeričić 1, Starc, Komar, Veršovnik, Štumpfl 8, Jankovski 7.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Slovenj Gradec 2 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 12, Slovenj Gradec 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribničani so zaradi obveznosti na mednarodni sceni - konec minulega tedna so na prvi tekmi 3. kroga evropskega pokala v gosteh premagali avstrijski Fivers Margareten s 35:33 - sinoči igrali tekmo 11. kroga. Po hudem boju so na kolena položili tekmece iz Slovenj Gradca in imajo na četrtem mestu točko več od petouvrščenih Novomeščanov, "v dobrem" pa imajo še zaostalo tekmo sedmega kroga proti tekmecem iz Ivančne Gorice.

Slovenj Gradec je po četrtem porazu v tej sezoni zadržal šesto mesto v 14-članski ligi NLB.

V mestu suhe robe se je od prve do zadnje minute odvijal enakovreden boj. Do 57. minute je bila tekma povsem odprta (30:30), končnica tekme pa je minila v znamenju izbrancev domačega trenerja Boruta Mačka.

Po dveh golih Uroša Miličevića in Gašperja Hrastnika so povedli z 32:30. Korošci so jim do zadnjega zvoka sirene dihali za ovratnik, odločilni gol za vodstvo s 33:31 pa je za gostitelje prispeval Leon Ljevar.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Hrastnik, v gostujoči pa Uroš Štumpfl. Oba sta dosegla po osem golov.

IZJAVI PO TEKMI:

Ilija Bogdanović, rokometaš RD Riko Ribnica: "Za nami je zelo težka tekma, vendar na koncu šteje le zmaga. Smo v zgoščenem ciklusu tekem. Najpomembneje je, da sta točki ostali doma. Gremo naprej proti avstrijskemu Fiversu, da preživimo zimske počitnice v Evropi."

Kristian Eskeričić, rokometaš RK Slovenj Gradec: "Za nami je zelo težka in izenačena tekma. Prvi polčas je bil pretežno izenačen, vendar je v zaključku polčasa Riku Ribnici uspelo pobegniti za dva gola. V drugem polčasu smo domačine ves čas lovili, nekajkrat tudi izenačili, vendar v samem zaključku tekme sreča ni bila na naši strani."

Ekipa iz Ribnice, ki jo konec tega tedna čaka evropski povratni dvoboj, bo v naslednjem krogu DP 14. decembra gostovala v Novem mestu.

* Izidi, 11. krog:

- sreda, 30. november:

Trimo Trebnje - Gorenje Velenje 27:32 (15:16)

- petek, 2. december:

Urbanscape Loka - Jeruzalem Ormož 26:29 (13:11)

- sobota, 3. december:

Maribor Branik - Celje Pivovarna Laško 28:31 (14:15)

LL Grosist Slovan - Krško 32:30 (18:14)

Dobova - Koper 22:27 (10:13)

Sviš Ivančna Gorica - Krka 27:29 (13:14)

- sreda, 7. december:

Riko Ribnica - Slovenj Gradec 33:32 (18:16)

* Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 11 10 0 1 359:299 20

2. Gorenje Velenje 11 9 1 1 353:289 19

3. Trimo Trebnje 11 9 0 2 362:284 18

4. Riko Ribnica 10 7 1 2 296:295 15

5. Krka 11 7 0 4 320:301 14

6. Slovenj Gradec 11 5 2 4 322:321 12

7. Koper 11 5 1 5 323:290 11

8. Urbanscape Loka 11 3 3 5 291:305 9

9. Jeruzalem Ormož 11 4 1 6 286:321 9

10. LL Grosist Slovan 11 2 2 7 311:342 6

11. Sviš Ivančna Gorica 10 1 4 5 253:291 6

12. Dobova 11 2 1 8 283:329 5

13. Maribor 11 1 2 8 280:318 4

14. Krško 11 1 2 8 283:337 4

STA; M. K.