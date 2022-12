Prevzgojni dom Radeče slavnostno obeležil 70-letnico delovanja

8.12.2022 | 08:30

Dominika Švarc Pipan (Fotografije: STA)

Radeče - Prevzgojni dom Radeče je včeraj slavnostno obeležil 70-letnico delovanja. Kot je na slovesnosti povedala pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan, se zaposleni v prevzgojnem domu že dolga desetletja predano trudijo uresničevati svoje poklicno poslanstvo, torej pomagati mladim pri izboru prave smeri v življenju in vztrajanju pri njej.

Prepričana je, da si vsak mladi človek želi ter je zmožen in sposoben razviti se v osebnost, ki se zaveda, kaj je prav in kaj narobe, ki ve, kaj hoče in ki bo to zmogla uresničiti, ne da bi pri tem komur koli drugemu škodovala.

"Le kdo od vas si ne bi želel, da bi v prihodnje živel normalno in zadovoljno življenje? Imel izobrazbo, poklic, službo, prijatelje in svojo družino? Torej življenje, h kakršnemu stremi velika večina ljudi in si zanj tudi prizadeva vsak dan, ali z učenjem, delom, ustvarjanjem, pisanjem, risanjem, športom in mnogimi drugimi dejavnostmi," je dejala ministrica.

Po njenih besedah je mnogo možnosti na tem svetu, da v prihodnje mladi zaživijo zadovoljno, polno in človeka vredno življenje in v njem prispevajo k skupnemu dobremu, kakor se tudi družba, še najbolj konkretno učitelji, pedagogi, socialni delavci, psihologi, terapevti, mentorji, pazniki in inštruktorji zdaj trudijo za mlade.

Kadarkoli se ljudje skupaj potrudijo za doseganje cilja, je uspeh največkrat zagotovljen, pravi Švarc Pipan.

Postregla je tudi s podatkom, da je v častitljivih 70. letih delovanja Prevzgojnega doma Radeče v njem prebivalo kar 2800 varovank in varovancev, od katerih so mnogi uspeli in se vrnili na prava pota.

"Čeprav ste se zdaj po sili razmer znašli v prevzgojnem domu, je pred vami lahko še zelo svetla prihodnost. Nič v življenju ni izgubljeno. Še vedno imate možnost doseči vrh. Vse poti so vam lahko odprte," je še dodala ministrica.

Viktorija Erpič

Direktorica radeškega doma Viktorija Erpič je orisala zgodovinsko pot doma. Kot je dejala, grad, v katerem deluje prevzgojni dom, je v dolgih letih obstoja zamenjal veliko lastnikov, po drugi svetovni vojni je bil nacionaliziran, pred 14 leti pa je bil vrnjen v last sester usmiljenk.

Ocenila je, da prevzgojni dom opravlja pomembno poslanstvo, in sicer mladim, ki so nekje na razpotju zavili na napačno, družbeno nesprejemljivo pot, pomagati najti pravo in jih naučiti, kako na naslednjem križišču izbrati pravo smer in na njej vztrajati. Njegova naloga je pomagati mladostniku pri razvijanju njegove osebnosti v zdravega človeka, ki bo vedel, kaj hoče, ki bo to zmogel uresničiti, pri tem pa ne bo nihče utrpel kakršne koli škode.

"Vsekakor zahtevna naloga, toda ne neizvedljiva. Kako to doseči? Gotovo se bomo strinjali, da enotnega recepta ni, da je pri vsakem mladem človeku treba najti pot skozi skrivni prehod do njegove duše, kjer se lahko dogajajo spremembe. Če nam dovoli vstopiti, ga lahko navdušimo za ustvarjalnost, skozi katero se odkrivajo talenti," je dejala Erpič.

V Prevzgojnem domu Radeče izvajajo vzgojni ukrep oddaje mladoletnika v prevzgojni dom, ki ga izreče sodišče mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj, za območja vseh sodnih okrožij Republike Slovenije in je edini tak zavod v Sloveniji. Ukrep se izvaja najmanj eno leto do največ treh let za mladoletnike v starosti od 14 do 23 let. Prostorska zmogljivost prevzgojnega doma je 47 oseb.

Skupne značilnosti mladoletnikov z izrečenim vzgojnim ukrepom oddaje v prevzgojni dom so čustveno-vedenjske težave in motnje. Njihova prevladujoča skupna značilnost je neuspešnost pri šolanju ali opustitev šolanja, poleg te pa tudi težave v družini, pasiven način življenja, eksperimentiranje z drogo in druge manj ustrezne oblike vedenja.

STA; M. K.