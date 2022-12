V Šentjerneju dve tretjini novih svetnikov. Simončič ne bo vladal s koalicijo, če le ne bo potrebno

8.12.2022 | 10:30

Skupinska slika novega sestava OS občine Šentjernej z županom Jožetom Simončičem. Med 18 svetniki je 13 novih imen, tretjina vseh pa je žensk.

Šentjernej - Z glasbenim nastopom pevke Talie ob klavirski spremljavi Jerneja Šuštaršiča se je sinoči v Kulturnem centru Primoža Trubarja slovesno začela konstitutivna seja Občinskega sveta Občine Šentjernej v novem sestavu.

Na seji, ki jo je vodil najstarejši izvoljeni svetnik, to je Franc Hudoklin, so potrdili mandate novo izvoljenim občinskim svetnikom ter seveda županu Jožetu Simončiču.

Barbara Močivnik, predsednik OVK občine Šentjernej

Rezultate nedavnih lokalnih volitev je predstavila predsednica občinske volilne komisije Barbara Močivnik, za volitve romskega svetnika pa predsednik posebne volilne komisije Rajko Grimšič.

Nov štiriletni županski mandat je prepričljivo dobil dosedanji župan Jože Simončič (Peter Cvelbar in skupina volivcev), ki je zmagal s 85,05 odstotki glasov. Dobil je večino na 15-ih voliščih od 16. Protikandidat Aleš Trbanc (SDS) je prejel 14,95 odstotka glasov in postal svetnik v občinskem svetu.

Neveljavnih glasovnic za župana je bilo 33.

Kdo so novi občinski svetniki?

V 18-članski občinski (OS) svet so bili izvoljeni kandidati z osmih različnih list od skupaj desetih, ki so kandidirale.

Največ predstavnikov bo imela Lista za celostni razvoj (5): Jože Simončič (po vseh postopkih ga bo nadomestila naslednja na listi Tanja Kerin), Betka Luštek, Jože Pirnar, Patricija Pavlič in Jurij Krštinc; Gibanje svoboda (3) Peter Štemberger, Manca Kušljan in Žiga Kodelič; SDS (2): Aleš Trbanc in Marija Martinčič Bauman; Lista Za šentjernejsko dolino (2): Andrej Mikec in Mojca Lampe Kajtna; Mladi za aktiven Šentjernej (2): Jože Vrtačič in Franja Bučar; SLS (1) Franc Hudoklin: Lista Skupaj za prihodnost (1) Jani Selak; NSi (1): Stane Bregar.

Neuspešni stranki na volitvah sta bili DeSUS in SD.

Valentin Brajdič, novi romski svetnik

V občini Šentjernej so potekale tudi volitve za romskega svetnika. To je postal edini kandidat Valentin Brajdič (predlagatelj Darka Brajdič in skupina volivcev), ki je prejel 35 glasov in bo naslednja štiri leta v občinskem svetu nadomestil dolgoletno svetnico Darko Brajdič.

Večina svetnikov je torej novih, le pet jih je iz prejšnjega sestava, je pa v občinskem svetu kar tretjina ženska – 6 od 18.

Na seji so svetniki soglasno izvolili novo mandatno-volilno komisijo, ki jo sestavljajo: Jože Vrtačič, Patricija Pavlič, Mojca Lampe Kajtna, Aleš Trbanc in Peter Štemberger. Predsednika bodo izvolili na svoji prvi seji.

Župan Simončič: želim delati gospodarno, pregledno in javno, v dobro vseh

Da je občinski svet precej prenovljen, je zadovoljen stari novi župan Jože Simončič.

Jože Simončič se veseli dela v novem štiriletnem mandatu.

V OS je mnogo novih obrazov, tudi Jani Selak (zadaj levo), pa Peter Štemberger in Manca Kušljan iz Gibanja Svoboda.

Svetniki so tokrat zasedali v šentjernejskem kulturnem hramu.

Nazdravljanje novemu mandatu in dobremu delo za Šentjernej!

»To pomeni, da nekih starih zamer ne bo ali pa bodo manjše kot nekdaj, zato računam na neko svežino. Z vsemi svetniškimi skupinami smo se že srečali in pogovarjali. OS ne vidim nujno kot razdeljenega, kot pozicijo in opozicijo, zato za enkrat ne razmišljam o ustvarjanju koalicije. Pričel bom s projektnim delom in videl, kako se bomo sporazumeli. Eno so besede, drugo so dejanja, dajmo si čas, da se preizkusimo. Mislim, da vsi želimo delati dobro za Šentjernej, vse ostalo pa so pogovori in usklajevanja. Če bo vse v redu in bomo tvorno delovali, v tem vidim neko prednost, da ni nihče izločen. Počakal bom torej mesec ali dva, ko bomo prišli na resne vsebine, in pokazalo se bo, kako in kaj. Če pa bi bile politične razmere zaostrene, bi bila koalicija nujna,« pravi Simončič in doda, da bo po mesecu ali dveh tudi imenoval podžupana - še ne ve, koliko. V prejšnjem mandatu je imel dva.

Župan je izrazil hvaležnost vsem dosedanjim svetnikom in županom za delo, ki so ga prispevali v dobro šentjernejske doline. »Deloval bom v skladu z zakonodajo ter seveda tvorno z vsemi, vsi svetniki so zame enaki. Želim še izboljševati delo občinske uprave, tako na strokovnem nivoju kot pri dostopnosti in prijaznosti do ljudi. Sicer pa je moj moto: delati pregledno, gospodarno, javno in transparentno glede javnih financ,« je dejal Simončič.

V občini Šentjernej, »ki je krasen kraj, imamo dobro gospodarstvo, nataliteto, živahno družbeno, kulturno in športno življenje«, vidi še veliko izzivov - kako razmere še izboljšati, kako poskušati sonaravno gospodariti z naravnimi viri ter izboljšati sobivanje v kraju in zmanjševati razlike med centrom in okolico.

»To pomenijo naložbe, dialog, solidarnost itd. Glede na nove družbene razmere smo tudi lokalni politiki tisti, ki moramo te vsebine krepiti, pa tudi zaupanje med ljudmi,« o svoji vlogi v prihodnjem mandatu pove Jože Simončič.

Novi občinski svetniki z županom so dobremu skupnemu delu ob koncu seveda tudi nazdravili s penino.

Besedilo in foto: L. Markelj

