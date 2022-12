V prometni nesreči umrl 62-letni voznik; ponoči roparska tatvina

8.12.2022 | 12:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Poročali smo že o smrtni prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj nekaj po 17. uri na avtocesti pri počivališču Zaloke, v smeri proti Obrežju. S Policijske uprave Novo mesto danes pojasnjujejo, da se je po prvih ugotovitvah nesreča zgodila na pospeševalnem pasu, na katerem se je s tovornim vozilom s priklopnikom s počivališča vključeval 51-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. Na pospeševalnem pasu je v zadnji del priklopnega vozila silovito trčil 62-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Poškodovan voznik električnega skiroja

Nekaj pred 18. uro se je zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je mladoletnik vozil električni skiro po kolesarski stezi, vanj pa naj bi trčil voznik osebnega avtomobila, ki se je vključeval na prednostno cesto. Mladoletnik je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti okoliščine še preverjajo.

Pod vplivom alkohola in brez vozniških

Sevniški policisti so v minuli noči v Lončarjevem Dolu ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je nato poskušal peš pobegniti, vendar so ga policisti ujeli. Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Policisti PP Novo mesto so med kontrolo prometa na Ljubljanski cesti nekaj pred 2.30 ustavili osebni avto Audi A3. 41-letni voznik prav tako nima vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Roparska tatvina

Ponoči nekaj po 2. uri so bili policisti obveščeni o vlomu v prodajalno na območju Mirne Peči, ki naj bi se zgodil okoli 1.30. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi dva zamaskirana osumljenca skozi vrata vlomila v objekt in ukradla manjšo vsoto denarja. Zalotil ju je zaposleni, katerega sta napadla, lažje poškodovala in peš pobegnila. Policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo.

Vlomi in tatvine

Na območju Dola pri Šmarjeti je med 4. 12. in 8. 12. nekdo vlomil v pomožni objekt ob počitniški hiši in ukradel škropilnico. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 950 evrov.

V Žabjeku v Podbočju na območju PP Krško je v noči na sredo neznanec vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši in odnesel več suhomesnatih izdelkov. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1300 evrov škode.

Kradla, nedostojno do varnostnika in tudi policistov

Sinoči nekaj pred 19. uro so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v trgovskem centru v Novem mestu. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da sta 28-letni in 21-letni kršitelj v prodajalni ukradla več izdelkov, se nedostojno vedla do varnostnika in motila javni red in mir. 28-letni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Obema bodo zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev določil Zakona o zasebnem varovanju izdali plačilni nalog in ju ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Prijeli tihotapca in tujca

Brežiški policisti so včeraj okoli 7.30 na območju Jesenic ustavili osebni avtomobila VW tiguan. Državljan Afganistana z urejenim statusom v Nemčiji je v vozilu prevažal dva državljana Afganistana, ki sta pred tem nezakonito prestopila državno mejo. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Tujca bodo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Velika Dolina, Jesenice, Loče, Rigonce, Obrežje) izsledili in prijeli 14 državljanov Kube, 12 državljanov Pakistana, 9 državljanov Sirije, 23 državljanov Rusije, 11 državljanov Maroka, 12 državljanov Indije in šest državljanov Bangladeša in na območju PP Novo mesto (Novo mesto) štiri državljane Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulem dnevu posredovali v 72. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 279 klicev. Obravnavali so, kot omenjeno, prometno nesrečo, v kateri je umrl voznik osebnega avtomobila, nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala gmotna škoda. Zasegli so vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru. Na območju PP Novo mesto so zaščitili žrtev nasilja v družini in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, roparske tatvine, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

M. K.