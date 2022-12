Olimpijski center brez ogrevanja - Podobno, kot bi trenirali na prostem

8.12.2022 | 11:30

Kako bo to zimo s tekmami v olimpijskem centru v Češči vasi, se še ne ve. Slika je z lanskega dvoranskega državnega prvenstva v atletiki. (Foto: R. N., arhiv DL)

Novo mesto - Atleti ne delajo hitrih šprintov, to sezono ne bodo tako napredovali – Fink: Razmere niso najboljše, a tudi na tekmah je treba večkrat stisniti zobe in se prilagoditi – Ura ogrevanja olimpijskega centra trenutno stane 1.000 evrov

Novomeški atleti in kolesarji ne počivajo, temveč se pripravljajo na novo sezono. A vadba v mrzlem Olimpijskem centru Novo mesto, ki je zaradi dragih energentov ostal brez ogrevanja, ni nič kaj prijetna. Da se športniki ne prehladijo, trenirajo v vetrovkah, z rokavicami, šalom, nekateri tudi s kapo. Kot pravijo, so temperature v olimpijskem centru podobne zunanjim, ko bo še bolj pritisnil mraz, pa se bodo morali znajti kot včasih, ko v Novem mestu še ni bilo pokritega velodroma z atletsko stezo.

»Ker je v olimpijskem centru premrzlo, moramo treninge prilagajati. Atleti in atletinje ne delajo eksplozivnih prvin, hitrih šprintov, kajti mišice so kljub ogrevanju prehladne in lahko bi se poškodovali. Prav tako pri teh temperaturah ne uporabljamo uteži. To bo imelo posledice, tekmovalci to zimo ne bodo tako napredovali. Če dobro delaš v zimskem delu sezone, se to poleti zelo pozna na rezultatih,« pravi predsednik novomeškega atletskega kluba Krka Andrej Jeriček.

Če olimpijskega centra tudi v prihodnje ne bodo ogrevali, bodo prisiljeni na treninge hoditi drugam, pišemo v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu. In odgovarjamo ter pojasnjujemo, kakšne težave to prinese s seboj, kakšne so izkušnje športnikov zdaj v Olimpijskem centru, ko je »zunaj štiri, notri pa pet stopinj Celzija«, kot pravi Mitja Krevs, pa kako na velodromu trenirajo novomeški kolesarji in kako vse skupaj pojasnjujejo v Zavodu Novo mesto, ki upravlja olimpijski center, pa seveda - kako bo s tekmami v olimpijskem centru to zimo?



V novem Dolenjcu pa boste izvedeli tudi, zakaj je cena za uporabo olimpijskega centra letos brez ogrevanja višja kot lani, ko so ga ogrevali ...

Rok Nose