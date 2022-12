Zmagovalka druge izvedbe Business Gladiatorja je Moja prva masaža

8.12.2022 | 13:30

Absolutna zmagovalka in zmagovalka po izboru komisije Petra Peterlin in zmagovalka po izboru občinstva Maša Macedoni. (Foto: Maja Hočevar)

Pet finalistov z vodjo programa Markom Vukobratom (Foto: Maja Hočevar)

Novo mesto - Absolutna zmagovalka druge izvedbe programa Business Gladiator je Petra Peterlin z Mojo prvo masažo, ki je s svojo zgodbo najbolj prepričala tudi strokovno komisijo v sestavi Nina Dremelj (predsednica kluba Poslovni angeli Slovenije), Krunoslav Šimrak (direktor razvojno-prodajnega oddelka v TPV Automotive) in Miha Kožuh (menedžer poslovnega razvoja v DSV transport). Gledalci, ki so zaključek včeraj spremljali v živo ali prek spleta in glasovali, pa je najbolj navdušila ekipa Čke, ki jo sestavljata Maša Macedoni in Anamarija Bačani. »Prejem nagrade je velika spodbuda za naprej in brez podpore, kakršno sem dobila na Razvojnem centru Novo mesto, ne bi mogla priti tako daleč, kot sem,« je po zaključku prireditve povedala Peterlinova, Macedonijeva pa dodala, da je pomembno »spodbujati še druge mlade, da se vključijo, širijo svoje ideje in pridejo po pomoč na razvojni center.«

Dva meseca je 23 najbolj prepričljivih posameznikov oz. ekip s pomočjo mentorjev z različnih poslovnih področij izpopolnjevalo svojo poslovno idejo v okviru druge izvedbe programa Business Gladiator, ki ga je Razvojni center Novo mesto, kot sporočajo iz slednjega, razvil z namenom ne le izpostaviti najboljše start-up ideje v dolenjskem prostoru, ampak te nadgraditi do te mere, da bodo čim bolj prodorne na prodajnem trgu. Otvoritvenemu nastopu plesnega kluba NOMIS je sledil uvodni nagovor avtorja in vodje programa Business Gladiatorja Marka Vukobrata. Navzoče je nagovoril tudi nekdanji voditelj »Štartaj Slovenija« Matija Goljar iz sklada tveganega kapitala Silicon Gardens in jih motiviral v smeri podjetništva, sledile pa so predstavitve petih finalistov tokratne izvedbe programa. V zgolj nekaj minutah so morali s svojo idejo prepričati tako tričlansko komisijo kot obiskovalce v dvorani in pred zasloni.

Med najboljših pet so se uvrstili (iz predstavitve Razvojnega centra):

SMAITER - Luka Šmajdek in Mitja Trščinar: Mladi generaciji kovinske galanterije Šmajdek in mizarstva Trščinar sta združili moči v želji po ustvarjanju luksuznih, zelenih in visoko kakovostnih miz, narejenih iz slovenskega lesa, kovine in epoksi smole.

MOJA PRVA MASAŽA - Petra Peterlin, strokovnjakinja v prvih mesecih po rojstvu malčkov, se je predstavila s programom tečajev za mlade mamice, da bodo z učinkovitimi masažnimi prijemi skrbele za svoje malčke in zmagale v boju proti krčkom.

GOURMANGO - Ste v gostilnah opazili pomanjkanje kadra, so vas večkrat spregledali? Gregor Grajzar je zasnoval aplikacijo, ki omogoča naročanje kar iz udobja mize, brez čakanja natakarjev.

ČKE - Anamarija Bačani in Maša Macedoni sta naredili konec iskanju ključev, denarnic in telefonov. Hkrati se boste z vrhunsko oblikovanimi torbami blagovne znamke ČKE poslovili od na ramenih odrgnjenih oblek.

VOLESKA - Slovenski les, dragi kamni in spretne roke Urške Colarič ustvarjajo unikatne visokokakovostne uhane. Hkrati izpod njenih rok nastajajo tudi drugi zanimivi izdelki.

»Tudi letos smo bili priča številnim prijavam podjetniških idej, dobre volje in želje po podjetniškem udejstvovanju. Podjetniški program Business Gladiator presega zastavljene cilje in uspešno ustvarja delovna mesta ter dodano vrednost. Tisto, kar nas še posebej veseli, je nedvomno tudi dejstvo, da je Business Gladiator postal prepoznavna blagovna znamka Razvojnega centra Novo mesto. ki je sinonim za učinkovito plasiranje znanja in uspešno ter intenzivno gradnjo podjetij. Podatek, ki ga je ob tem vredno omeniti je vsekakor ta, da se v razvojnem centru ustvari že več kot 1 podjetje na teden,« je ob koncu programa izpostavil Marko Vukobrat, vodja projekta na Razvojnem centru Novo mesto.

M. K.