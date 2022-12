Hribar se ne bo šel koalicije in opozicije. V OS končno dve ženski

8.12.2022 | 14:30

Skupinska slika novih članov občinskega sveta Občine ŠT na ustanovni seji. (Foto: M. Kotnik)

Šmarješke Toplice - Sinočnja ustanovna seja občinskega sveta (OS) Občine Šmarješke Toplice je minila v prijetnem vzdušju. Po poročilu predsednice občinske volilne komisije Klementine Zeme, ki je predstavila uradne rezultate nedavnih lokalnih volitev, so sledile potrditve mandatov novih občinskih svetnikov ter novega starega župana mag. Marjana Hribarja.

Po koncu seje pa so nazdravili skupnemu sodelovanju in se nato še vsi podružili v enem od šmarjeških lokalov.

Marjan Hribar (predlagatelj Gašper Gregorčič in skupina volivcev) je zmagal zelo prepričljivo in tega je še posebej vesel. Prejel je 65,61 odstotkov glasov, konkurentka mag. Bernardka Krnc (Gibanje Svoboda) je dosegla 34,39 odstotka glasov.

Neveljavnih glasov za župana je bilo 13.

V občinskem svetu bo prihodnja leta sedelo kar nekaj novih obrazov, nekaj pa je tudi že izkušenih svetnikov. Posebnost šmarješkega občinskega sveta je gotovo ta, da sta v njem zastopani le dve stranki s po enim svetnikom, vsi ostali svetniki prihajajo z list z imenom občana in skupine volivcev. Podobno je bilo že tudi doslej.

V občinskem svetu bodo odločali: Tone Bobič, Simon Štukelj (SDS), Alojz Jeglič, Bojan Prešeren, Damjan Cvetan, Mirko Perše, Tomaž Ajdnik, Polonca Bevc, Silva Marzel (Gibanje Svoboda) , Franc Anderlič in Denis Perše. Po novem sta v občinskem svetu tudi dve ženski - v prejšnjem mandatu ni bilo nobene.

Mag. Marjan Hribar, ki bo župansko funkcijo opravljal poklicno, se je v nagovoru zahvalil vsem občanom za podporo, bivšim svetnikom za dobro delo, dobrodošlico pa je izrekel tudi novo izvoljenim članom OS.

Mag. Marjan Hribar se veseli novega mandata na mestu župana. (Foto: L. M.)

»Prepričan sem, da občani pričakujejo, da bomo delali kar se da složno za dobro vseh, kot smo v prejšnjem mandatu, ko smo dokazali, da to zmoremo,« je dejal ter dodal, da se ne misli iti koalicije in opozicije, kar je bila njegova praksa že v prejšnji četrtletki. »Izkazalo se je za dobro in tudi vnaprej želim čim višjo stopnjo soglasja pri vseh odprtih vprašanjih, projektih, ...,« je dejal.

Nobena skrivnost tudi ni, kdo bo njegova desna roka – kot je Hribar povedal že na dan volitev, bo za podžupana znova imenoval svetnika Franca Anderliča, saj se je že izkazal z dobrim delom.

Občinski svetniki so na konstitutivni seji izglasovali že tudi Mandatno-volilno komisijo, ki jo sestavljajo: Tone Bobič (predsednik), ter člani: Alojz Jeglič, Franc Anderlič, Bojan Prešeren in Mirko Perše.

L. Markelj