Hrvaška v schengen s 1. januarjem, takrat nadzora na meji ne bo več

8.12.2022 | 14:50

Nadzor na hrvaških kopenskih in morskih mejah z drugimi članicami schengna bo odpravljen 1. januarja prihodnje leto. (Foto: arhiv DL)

Bruselj - Notranji ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju potrdili vstop Hrvaške v schengensko območje s 1. januarjem 2023, so potrdili na slovenskem notranjem ministrstvu. Odločitve glede vstopa Bolgarije in Romunije medtem še niso sprejeli.

"Schengensko območje se bo zahvaljujoč češkemu predsedstvu prvič po več kot desetletju povečalo. Ministri so podprli članstvo Hrvaške s 1. januarjem," je češko predsedstvo Svetu EU zapisalo na Twitterju. Hrvaška bo postala 27 članica schengna.

Nadzor na hrvaških kopenskih in morskih mejah z drugimi članicami schengna bo tako odpravljen 1. januarja prihodnje leto, na letališčih pa 26. marca ob menjavi letalskih voznih redov.

Vstop sosednje države je podprla tudi Slovenija, ki je članica območja brez nadzora na notranjih mejah od leta 2007. Ob tem je podala enostransko izjavo, v kateri poudarja, da je meja med Slovenijo in Hrvaško določena z arbitražno razsodbo, ki je končna in obvezujoča. Hrvaška medtem v svoji izjavi zatrjuje, da je razsodba ne obvezuje in da je treba mejo še določiti.

Hrvaška je v EU vstopila julija 2013, ocenjevanje njene pripravljenosti na vstop v schengen pa se je začelo tri leta kasneje. Bila je deležna najobsežnejšega ocenjevanja med članicami schengna, izpolniti je morala 281 priporočil, od tega se jih je 145 nanašalo na nadzor zunanje meje.

Ocenjevanje se je končalo maja 2019, Evropska komisija pa je nato oktobra istega leta ocenila, da je Hrvaška izpolnila vse tehnične pogoje za vstop v schengen. Decembra lani so to potrdili še notranji ministri članic EU. Nato je sledilo še sprejemanje končne odločitve o pridružitvi slovenske južne sosede temu območju, ki se je zaključilo danes.

Notranji ministri medtem odločitve o vstopu Bolgarije in Romunije še niso sprejeli. Avstrija namreč nasprotuje vstopu obeh, Nizozemska pa vstopu Bolgarije.

Ti dve državi, ki sta se EU pridružili leta 2007, sta sicer pogoje za pristop k schengnu izpolnili že leta 2011. Zadnji misiji, ki sta ju Romunija in Bolgarija povabili prostovoljno, sta oceno njune pripravljenosti na članstvo opravili v zadnjih mesecih. Komisija je sredi novembra znova poudarila, da obe državi izpolnjujeta pogoje.

STA; M. K.