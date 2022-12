Pogrešano mladoletno Zojo Cencelj našli

8.12.2022 | 18:40

Zoja Cencelj

Svojci pogrešajo 15-letno Zojo Cencelj iz Vač. Zoja je visoka okoli 160 cm, suhe postave, daljših svetlih las z roza odtenkom, v nosnici ima uhan. Nazadnje je bila oblečena v črna oblačila. Obstaja možnost, da se nahaja na območju centra mesta Ljubljana.

Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o Zoji, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Litija na (01) 890 02 80, pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.

Dodano 9.12. ob 13.30:

S PU Ljubljana so sporočili, da so pogrešano našli in da je z njo vse v redu.

M. K.