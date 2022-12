V Velikih Laščah začeli graditi nov zbirni center

9.12.2022 | 10:40

PC Ločica (Foto: arhiv; Občina Velike Lašče)

Začetek gradnje (Foto: Občina Velike Lašče)

Velike Lašče - V Velikih Laščah so začeli graditi nov zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov, ki bo umeščen v poslovni coni Ločica pri Turjaku. Z njim bodo nadomestili zbirni center pri Domu krajanov Turjak, od koder so ga morali umakniti zaradi gradnje podružnične osnovne šole in vrtca.

Kot je pred časom povedal odhajajoči župan Tadej Malovrh, bodo v centru uredili moderno zbiralnico kosovnega materiala s prebiranjem in reciklažo, še uporabni kosovni odpadki pa bodo tudi naprodaj. V okviru centra bo namreč vzpostavljen sistem ponovne uporabe, kar pomeni, da bodo še uporabne kosovne odpadke pripravili za vnovično uporabo in jih dali naprodaj. V ta namen bodo v centru postavili tudi trgovino, delavnico in skladišče.

Zbirni center bodo gradili v več fazah. Prvo fazo, vredno nekaj manj kot 270.000 evrov, izvaja grosupeljsko podjetje Komunalne gradnje. V okviru pogodbe bo utrdilo površine, kjer bo stal center, zemljišče ogradilo z opornimi zidovi in zaprlo s panelno ograjo. Izvedlo bo tudi priključka na elektroenergetsko in vodovodno omrežje. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 1,8 milijona evrov.

Poslovno cono Ločica, kjer bo stal nov zbirni center, občina širi z urejanjem novih zemljišč za prodajo zasebnim investitorjem, ki bi želeli v njej urediti poslovne objekte. Prvi del širitve je zaključen, za drugi del pa je občina v fazi prodaje zemljišč zasebnim investitorjem.

STA; M. K.