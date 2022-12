Obtičal na cesti; na Košenicah gasilci na strehi

9.12.2022 | 07:00

Sinoči ob 20.59 je pri Orehovem, občina Sevnica, poškodovano vozilo obtičalo na cesti. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in vozilo izvlekli s cestišča na parkirni prostor. Poškodovanih ni bilo.

Ogenj z dimnika na ostrešje

Ob 22.27 so v ulici Košenice v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj pogasili, odprli oblogo dimnika in ga pregladali s termo kamero. Požar je poškodoval tudi del ostrešja ob dimniku. Po končanem gašenju so gasilci zasilno pokrili poškodovano ostrešje in lastniku svetovali temeljit pregled dimnika ter strokovno sanacijo strehe.

Rešili ujetega iz dvigala

Ob 16.35 so na Trgu svobode v Sevnici gasilci PGD Sevnica rešili ujeto osebo iz dvigala večstanovanjske stavbe.

Voda spet pitna

Ukrep prekuhavanja vode pred uporabo na vodovodu Čelovnik, občina Sevnica, je preklican.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJCI PRI ADLEŠIČIH, na izvodu GORENJCI-LEVO.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4. S.O. KRIŽIŠČE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Mali Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Bistrica med 13:10 in 14:30 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Brezina, nizkonapetostno omrežje Gornja Brezina do Slopška predvidoma med 8:30 in 10:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Sevnica Dobrava in Pot na Dobravo med 8:00 in 10:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Likov vrh, nizkonapetostno omrežje Smer Presladol med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Tolsti vrh, nizkonapetostno omrežje Veliki Kamen med 10:00 in 14:00 uro.

M. K.