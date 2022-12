V Žužemberku osem novih svetnikov; župan Papež želi, da se konča obdobje zavajanja in širjenja neresnic

9.12.2022 | 13:00

Občinski svet z županom Jožetom Papežem (Foto: M. Ž.)

Žužemberk - V občini Žužemberk so sinoči imeli ustanovno sejo novega občinskega sveta, prisegel je stari novi župan Jože Papež. Ta je v svojem nagovoru najprej čestital vsem svetnikom in svetnica. »Vi ste tisti ljudje, ki ste bili izvoljeni, da delate za dobrobit občine Žužemberk. Vi ste bili nagrajeni z glasovi naših občank, občanov,« je poudaril in nadaljeval, da si srčno želi, da v novem mandatu »določeni ne boste zavajali in govorili nepravilnosti o občini Žužemberk, ampak da bomo pozabili vse napetosti pred volitvam in da bomo delali za dobrobit naših ljudi.«

Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev je podal njen predsednik Uroš Pintar.

»Ne želim si pritiskov, ovadb, kriminalistov, policije. V tem mandatu meni niso nič dokazali, razen za tiste stvari, ki so bile narejene prej, pa sem jih jaz kot sedanji župan tudi plačal iz svojega žepa. In upam, da danes, 8. decembra 2022, te zgodbe zaključimo,« je med drugim dejal in dodal, da ne bo dovolil, da kdorkoli govori neresnice o občini. S člani občinskega sveta si želi tvornega in plodnega sodelovanja. »Vem, da nam ne bo vse postlano z rožicami, da ne bo vse idealno, ampak če bomo prepreke znali vsi skupaj premagovati, bo mnogo lažje.«

Za štiriletno delo v minulem mandatu se je zahvalil tudi sodelavcem v občinski upravi, še posebej direktorju Tomažu Hrastarju, in izrazil upanje, da bodo tvorno sodelovali tudi v prihodnje, in da si želi ekipo, ki bo delala za ljudi, zato so tudi na občini. Takšno ekipo je, kot je dejal, začel vzpostavljati v prejšnjem mandatu in jo bo v tem dokončal.

Župan je iz rok najstarejšega svetnika Bojana Vidmarja, ki je tudi vodil ustanovno sejo, prejel insignije.

V 15-članskem svetu je kar osem novih svetnikov. Največ mandatov, pet, je pripadlo stranki NSi, na listi katere je bil izvoljen tudi župan Papež, ki ga bo v svetu nadomestila novinka Nataša Blatnik. Poleg njega so bili izvoljeni dosedanja svetnika Rafael Vidmar in Mateja Novak, po novem pa bosta v njem sedela še Jožica Grden in Janez Pirc. Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca je ohranila štiri sedeže, poleg slednjega je v svetu za ponovni mandat ostal Marko Zajec, novi članici pa sta Tadeja Lavrič in Anja Jordan.

Stranka SDS bo imela tri svetnike, in sicer Bojana Vidmarja, ki je v svetu bil že zdaj, ter novinca Vesno Zarabec in Urbana Bobna. Listo mladih Suhe krajine bosta zastopala dozdajšnja svetnika Rok Zupančič in Blaž Hrovat, po novem pa bo v občinskem svetu LESK – Lepa in edinstvena Suha Krajina z Darijanom Skubetom.

V komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja so imenovali Jožico Grden (predsednica), Janeza Pirca (podpredsednik) ter Marka Zajca, Roka Zupančiča in Bojana Vidmarja (člani).

Besedili in fotografije: M. Ž.

