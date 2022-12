Krško, Trebnje, Metlika, Radeče, Ribnica - brez dežurnih zdravnikov?

9.12.2022 | 12:00

Krška urgenca - bo Krško kot Mestna občina ostalo brez 24-urne dežurne pomoči?

ZD Krško

Skupnost občin Slovenije (SOS) opozarja, da se poskuša brez javne razprave in usklajevanj z lokalnimi skupnostmi potihoma ukiniti dežurnega zdravnika v skoraj tridesetih občinah. V Skupnosti temu ostro nasprotujejo in napovedujejo uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev, da to preprečijo.

Predvideno reorganizacijo nujne medicinske pomoči (NMP), kot smo poročali, pripravlja delovna skupina na Ministrstvu za zdravje. V načrtu reorganizacije se močno zmanjšuje število dežurnih mest z zdravnikom. Po novem sistemu bi dežurnega zdravnika izgubile tiste občine, ki bi ostale brez urgentnih oz. satelitskih urgentnih centrov, med njimi tudi občine Krško (mestna občina), Radeče, Metlika, Trebnje in Ribnica, poleg njih pa še občine Gornja Radgona, Ljutomer, Lenart, Slovenska Konjice, Ormož, Črna na Koroškem, Dravograd, Šentjur, Žalec, Laško, Nazarje, Rogaška Slatina, Kozje, Hrastnik, Zagorje, Radovljica, Bled, Bohinj, Kranjska gora, Tržič, Kamnik, Logatec in Cerknica.

LJUDJE BREZ OSKRBE, GNEČA ŠE VEČJA

Omenjena reorganizacija predvideva, da navedene občine ne bodo imele več dežurnega zdravnika od 20.00 do 7.00 ure, vse noči, ter za vikende in praznike. Občani in občanke bodo s tem prikrajšani za oskrbo v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja, opozarjajo v SOS: ''Pacienti bodo zaradi izgube dežurnega zdravnika v času dežurstva morali na pregled tudi pri drugih, manj nujnih stanjih, namesto v lokalni zdravstveni dom, v oddaljeni urgentni center, kjer bo edino mesto 24-urne oskrbe. Seveda se bo kot posledica ukinitve številnih dežurnih mest gneča na že obstoječih urgencah še dodatno povečala, pacienti bodo čakali na obravnavo še dlje kot do sedaj.''

ZD Krško (Vse fotografije: arhiv DL)

V Skupnosti občin Slovenije so nad predlaganimi spremembami ogorčeni in zgroženi: ''Gre za 330.070 prebivalcev, ob tega 70.892 starostnikov, katerih zdravstvena oskrba bo v najnujnejših primerih na kocki. Za občine, občanke in občane je to nepredstavljiva stvar, ki bo v primeru sprejetja sprememb sistema nujne medicinske pomoči pomenila izgubo marsikaterega življenja. Že samo dejstvo, da se vse navedeno pripravlja po tihem in da naj bi se nameravale spremembe sprejeti brez splošne razprave v javnosti, že v manj kot enem mesecu, je nesprejemljivo.''

Če bo resorno ministrstvo s predlogi nadaljevalo brez širše javne razprave ali celo sprejelo odločitve brez soglasja lokalnih skupnosti, Skupnost občin Slovenije napoveduje uporabo vseh razpoložljivih pravnih sredstev.

''GRE ZA NERAZUMEVANJE VLOGE OBČIN''

Na Skupnosti občin Slovenije tudi ostro obsojajo tudi naslednje navedbe delovne skupine iz predstavitve reorganizacije nujne medicinske pomoči: ''Na ta način bomo bistveno zmanjšali začetni odpor manjših lokalnih skupnosti. Že danes te lokalne skupnosti vedo, da v bodoče ne bodo imele ambulantne dežurne službe v nočnem času ter preko vikendov in praznikov. Danes so seveda apetiti veliki, ker lokalna okolja večinoma vse pričakujejo od države. Tako županom ni težko zahtevati vedno več in več.'' Takšna stališča so, glede na to, da gre za zdravje več kot 330.000 ljudi, kratko malo zavržna, menijo v SOS, kažejo pa tudi na popolno nerazumevanje vloge in pomena občin, saj bi ''moralo biti jasno, da župani zahtevajo več sredstev za izvajanje nalog, ki jih je občinam z zakonodajo naložila prav država,'' so še zapisali v Skupnosti občin Slovenije.

M. K.