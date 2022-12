Šentjernejski hram učenosti praznuje 150 let. 290 let šolstva v Šentjerneju

Župan Jože Simončič, sekretar na šolskem ministrstvu dr. Darjo Felda ter ravnatelj Aljoša Šip.

Šentjernejska himna v izvedbi osnovnošolcev, pri kateri ni manjkal petelin Jernej.

Šentjernej - OŠ Šentjernej je letos jubilantka – praznujejo 290 let prostovoljnega šolstva v Šentjerneju, torej skoraj tri stoletja od prve omembe prostovoljne šole, ter 150 let od ustanovitve prve javne, redne in državne šole v Šentjerneju. Tedaj je bila organizirana kot enorazrednica, vanjo pa je bilo vpisanih 420 otrok.

Gre za častitljivi obletnici, ki so ju obeležili na sinočnji slavnostni akademiji v Kulturnem centru Primoža Trubarja. Na prireditvi so se - kot vedno - izkazali učenci in učitelji šole s pestrim kulturnim programom, ki jo je zasnovana Lucija Kuntarič – manjkalo ni petja, glasbe, plesa, tudi s skečem so navdušili. Po prireditvi je sledila še akademija za povabljene goste.

Gost akademije je bil dr. Darjo Felda, državni sekretar, pristojen za šport, predšolsko vzgojo, osnovno, srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na šolskem ministrstvu.

V občini Šentjernej so ponosni na svojo osnovno šolo, ki z izobraževanjem, vzgojo ter številnimi kulturnimi in športnimi in drugimi dejavnostmi pomembno vpliva na mlade generacije in jih oblikuje za vse življenje.

Aljoša Šiš, ravnatelj OŠ Šentjernej

Obiskovalci so si lahko nabavili nov zbornik ob jubileju šole, denar gre v šolski sklad.

Plesalci otroške folklorne skupine Šentlora

Med številčno publiko v prvi vrsti: župan Jože Simončič, ravnatelj Aljoša Šip in ena od urednic zbornika Kaja Cvelbar

Kot je v nagovoru zbranim dejal ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip, verjame, da šola ni le institucija za predajanje znanja generacijam učencem, ampak predstavlja steber blaginje, stabilnosti in razvoja Šentjerneja ter širšega okolja, to pa je mogoče le, če je vpeta v lokalno okolje in razume potrebe ljudi in kraja. Za šentjernejsko to gotovo drži.

Publikacija ob jubileju

Nenazadnje so dokaz za to tudi številni uspešni in pomembni ljudje, ki so nekoč obiskovali to šolo, danes pa so odlični v gospodarstvu, znanosti, športu, kulturi, v javnem življenju. Nekaj, 50, so jih s svojim pričevanjem predstavili v obsežni spominski publikaciji z naslovom Obrazi naše šole in kraja, ki je izšla ob jubileju. Prav vsi pravijo, da so ponosni na svoje korenine in so s svojim delom in uspehi lahko navdih prihodnjim generacijam.

V publikaciji, v kateri je predstavljena tudi zgodovina šole v Šentjerneju, pa bolj podrobno šport in kultura na šoli, kjer izstopajo s svojimi uspehi, ter FLL (First Lego League), pa pozabili še na pregled dosežkov učencev na tekmovanjih iz znanja. Zbornik sta uredili Kaja Cvelbar in Alja Godec Lekše.

Čestitke šoli ob jubileju ter zahvalo vsem dosedanjim ravnateljem, učiteljem ter zaposlenim za prizadevno delo, je na slavnostni prireditvi izrekel tudi župan Jože Simončič. Poudaril je, da je OŠ Šentjernej vsa leta tudi po zaslugi številnih učiteljev, ki so bili vseskozi vpeti v lokalno okolje in so bili nemalokrat pobudniki pestrega kulturnega, športnega in družabnega življenja, pomembno vplivala na odprtost, ambicioznost in samozavest prebivalcev in kraja.

Kaj vse se bo še naredilo

Občina pa se trudi šoli pomagati tudi z ustvarjanjem dobrih materialnih pogojev za delo. Skrbi za primerne prostore, opremo in prav v zadnjem času je napredek viden. Letos so izvedli energetsko prenovo objektov šole v Šentjerneju, v podružnični šoli v Orehovici pa so sočasno z energetsko prenovo obnovili športno igrišče ter zgradili novo parkirišče.

»V naslednjem letu nameravamo pričeti z gradnjo nove športne dvorane v Šentjerneju, s prenovo atletske steze ter nogometnega igrišča z umetno travo in razsvetljavo,« je razkril načrte župan.

Besedilo in foto: L. Markelj

