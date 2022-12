Premiera: Netopir kot pražen krompir

9.12.2022 | 20:25

Irena Yebuah kot princ Orlovski (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči je bila v Kulturnem centru Janeza Trdine premiera operete Johanna Straussa Netopir, tokrat v produkciji Zavoda Novo mesto. Lahkotna prednovoletna predstava je plesno-operni spektakel, ki ga operne hiše običajno v svoj program uvrščajo v novoletnem času.

Po operah Krst pri Savici, Pod svobodnim soncem in Julija so želeli na Zavodu Novo mesto oziroma v Kulturnem centru Janeza Trdine na oder postaviti koncertno različico razvpitega broadwayskega muzikala Chicago, opravili so že avdicijo in izbrali nosilce glavnih vlog, potem pa se je zapletlo z licenco in stvar je padla v vodo, a niso odnehali. Večina izbranih na avdiciji je tako dobila vloge v priljubljeni opereti Netopir, ki pa v nasprotju s Chicagom ni omejena z avtorskimi pravicami.

Direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac, sicer glasbenik in skladatelj, je pred premiero povedal, da je Netopir opereta, ki sodi prav v novoletni čas, čas, ko si lahko privoščimo tudi nekaj kiča, čas zabave in sproščenosti. »Opereta Netopir govori o tem, kako ljudje ves čas igramo in da si upamo biti to, kar smo v resnici, šele ko si nadenemo maske. Imamo srečo, da letos izjemoma Netopirja nimata na sporedu ne ljubljanska ne mariborska opera. Netopir sodi v novoletni čas, tako kot sodi pražen krompir v nedeljsko kosilo. Netopirja se na da poslušati maja, tako kot praženega krompirja ne moreš jesti v torek.«

Pri izboru nastopajočih, ki jih je skupaj z orkestrom 42, so pazili, da so, če se je le dalo, vloge namenili kandidatom z domačega območja. Tako tudi eno nosilnih vlog, princa Orlovskega poje novomeška mezzosopranistka Irana Yebuah Tiran.

Straussova opereta Netopir je glasbena burka, ki temeljito razgalja spletkarko naravo pripadnikov visoke družbe, ki svojo pravo naravo pokaže šele, ko si nadane maske. A tako zelo družbeno kritična njegova zgodba, ki jo v slovenščini pojejo po nekoliko posodobljenem libretu Otona Župančiča, le ni, saj se na koncu za vse izteče srečno, tudi Rozalinda se pobota s svojim prešuštniškim možem Eisensteinom, Orlovski pa obljubi denarno podporo Eisensteinovi sobarici Adeli.

Sinočnji premieri bo sledila sobotna ponovitev in do konca leta še dve ter januarja prav tako dve predstavi.

I. V.

