Neprimeren obvoz: Gubčeva je zdaj res nevarna

10.12.2022 | 15:30

Gubčeva ulica v času prometne konice (Foto: Damjan Knafeljc)

Novo mesto - Zaradi prenove dela Mušičeve ulice pri Osnovni šoli Grm je obvoz speljan tudi po Gubčevi, ki pa je za kaj takega preozka – Občina občanom odgovorila že naslednji dan in jih potolažila z dejstvom, da bo obnove kmalu konec

Prenove mestnih ulic vedno zmotijo ustaljen prometni režim in praviloma tudi razburijo stanovalce iz neposredne soseščine gradbišča. Marsikdaj je njihova nejevolja upravičena. Tako je tudi te dni, ko je zaradi obnove zaprt del Mušičeve ulice ob Osnovni šoli Grm. Obvoz je speljan po preostalem delu Mušičeve, po Gubčevi in Trdinovi. Če sta Trdinova in tudi Mušičeva še primerni za promet, pa to ne velja za ožjo Gubčevo ulico, ki je ob prometnih konicah, ko po njej hodijo tudi otroci v šolo in domov, precej nevarna, saj komaj dopušča srečanje dveh osebnih vozil, pa še to le tedaj, ko na cestišču ni pešcev, za tovorna vozila, ki prav tako uporabljajo obvoz, pa ni več prostora.

Težava je še večja, saj zdaj obvoz uporabljajo tudi vozniki, ki sicer uporabljajo Smrečnikovo ulico kot bližnjico med Šmihelom in Kandijsko cesto oziroma Žabjo vasjo. Pred dobrim tednom so se prebivalci Gubčeve ulice obrnili na mestno občino in v svojem pismu med drugim zapisali: »Ob tokratnem gradbišču je obvoz prometa speljan popolnoma neustrezno. Gubčeva ulica ne omogoča srečanja dveh vozil, ne omogoča tovornega prometa, vsi stanovalci imajo izhode z dvorišč neposredno na ulico, po njej poteka tudi glavna pešpot Težka Voda–Žabja vas, ki je hkrati tudi šolska pot. Zaradi ogrožanja varnosti prebivalcev in še posebej otrok, ki nezaščiteno pot uporabljajo za dostop do šole, zahtevamo varno in dimenzijam ceste predvideno rešitev prometa.« Predlagajo prepoved tovornega prometa in tudi ureditev krožišča za varnejše izstopanje otrok pred osnovno šolo, saj je izstopanje otrok na nasprotni strani ceste od šolske parcele, ko morajo nato še prečkati precej prometno cesto, precej nevarno.

Z občine so jim odgovorili že naslednji dan in zapisali, da bodo dela v 1. fazi prometne ureditve pri OŠ Grm po pogodbi z izvajalcem del predvidoma končana v začetku januarja. »Začasna prometna ureditev gotovo spreminja in deloma poslabšuje razmere na območju, vendar pa bodo dela trajala razmeroma kratek čas, zato prosimo za razumevanje. Gradbenih del brez prometne zapore ni mogoče izvajati. Po vaših pripombah je bila danes dodana prometna signalizacija ob začasni prometni ureditvi na začetku Mušičeve ulice, in sicer prepoved vsega prometa razen za lokalni promet in prepoved prometa za vozila nad 3,5 tone.« Temu so med drugim dodali, da bo predlagano urejanje prometa s krožiščem predvideno v nadaljevanju kot trajni ukrep.

I. V.