FOTO: Zagorelo v skladiščnih prostorih golf kluba; Kolpa poplavlja, morda bo tudi Krka

10.12.2022 | 08:20

Včerajšnje posredovanje v golf klubu (Fotografije - tudi spodaj v fotogaleriji: PGD Obrežje)

Včeraj ob 12.53 je v naselju Rajec, občina Brežice, zagorelo v skladiščnih prostorih golf kluba. Gasilci PGD Obrežje, Brežice in Velika Dolina so zavarovali kraj dogodka, požar pogasili, opravili pregled celotnega objekta s termovizijsko kamero in prezračili prostore. V objektu je nastala materialna škoda.

Gorelo ob pregretem dimniku

Ob 17.23 je v Zamostcu, občina Sodražica, gorela navlaka ob pregretem dimniku peči centralne kurjave v stanovanjski hiši. Gasilci PGD Sodražica in Zamostec so pogasili požar, prezračili prostore, odprli leseno steno in pogasili tleči les ter objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Gorel tudi avto

Ob 8.43 je v zaselku Krakovo, občina Radeče, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Radeče so požar pogasili, odklopili akumulator in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Poplavljena klet

Gasilci so zvečer stanovalcem posodili potopno črpalko za črpanje vode iz poplavljene kleti.

Kolpa poplavlja

Pretoki rek po državi so večinoma veliki, na skrajnem vzhodu države srednji in naraščajo. Razlivajo se posamezne reke v osrednji, zahodni in južni Sloveniji. Že sinoči je močno narasla Vipava. Močno je naraščla tudi Kolpa v spodnjem toku, kjer je že začela poplavljati.

Dodano ob 10.15:

Poplavljanje Kolpe, možne poplave ob Krki

Kolpa v srednjem toku upada, vendar še poplavlja na običajnih izpostavljenih območjih. V spodnjem toku je čez noč močneje narasla in se zjutraj začela razlivati izven struge. Danes lahko Kolpa v zgornjem in srednjem toku po prehodnem upadanju ponovno naraste, pri čemer bo obseg razlivanja podoben jutranjemu. V spodnjem toku se bo danes čez dan trend naraščanja upočasnil, Kolpa bo poplavila na območjih pogostih poplav, napoveduje ARSO.

Krka in njeni pritoki zjutraj počasi naraščajo in se razlivajo v manjšem obsegu. Ob ponovi krepitvi padavin bo Krka s pritoku danes ponovno naraščala, njeno naraščanje v spodnjem toku pa se bo nadaljevalo še predvidoma do nedelje. Danes se bo Krka razlivala na vsakoletnih poplavnih območjih, popoldan in čez noč pa se lahko poplavljene površine še nekoliko povečajo.

V ponedeljek bodo reke povsod upadale.

M. K.

