Martina Legan Janžekovič: Premalo nas je, da bi se delili

10.12.2022 | 11:00

'Gasilska' svetnikov z županjo (Fotografiji: Občina Metlika)

Županja Martina Legan Janžekovič na ustanovni seji

Metlika - Včerajšnjo konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Metlika je vodila najstarejša svetnica Anica Kopinič. Poleg nje so občinski svetniki v mandatu 2022 – 2026 še Martin Pečarič, Mojca Mežnaršič, Andrej Škof, Mojca Šuklje, Darko Zevnik, Elizabeta Prus, mag. Bojan Krajačič, Anton Gerkšič, Sašo Jeršin, dr. Ana Logar, Nika Mežnaršič, Izidor Vraničar, mag. Igor Vajda, Andreja Draginc, Alojz Malenšek, Anton Pezdirc, Milan Vidović ter predstavnik romske skupnosti Marjan Tudija. Vsem so potrdili mandate, soglasno je bil sprejet tudi ugotovitveni sklep o izvolitvi Martine Legan Janžekovič za županjo Občine Metlika.

Prejšnjemu županu Darku Zevniku, ki je v novem mendatu torej občinski svetnik (pa tudi državni svetnik), so se včeraj zahvalili za opravljeno delo in sodelovanje, na ustanovitveni seji pa so imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Njeni člani so Andreja Draginc, Anton Gerkšič, Martin Pečarič, Izidor Vraničar in Darko Zevnik.

Martina Legan Janžekovič: Živimo skupaj

V svojem prvem nagovoru v vlogi županje je Martina Legan Janžekovič povedala, da ji je v izjemno čast in ponos, da lahko svetnike nagovori kot novoizvoljena županja. Lepote domačih krajev jo navdajajo z navdušenjem in še večjo odgovornostjo, da ''s prostorom, odnosi in vso imovino ravna odgovorno, razvojno in z enim samim ciljem - v dobrobit vseh občank in občanov.'' Volivkam in volivcem se je zahvalila za zaupanje, ki so ji ga podali na lokalnih volitvah. Obljubila je, da se bo po svojih najboljših močeh skupaj s sodelavci in sodelavkami trudila, da bodo z energijo, znanjem in predanostjo poskrbeli za razvoj gospodarstva in spodbujali ukrepe, ki bodo prispevali h krepitvi kmetijstva, turizma, šolstva, zdravstva, kulture in športa. Da bodo omogočili pogoje, ki bodo mladim ponujali stimulativne pogoje za bivanje v metliški občini in hkrati na drugi strani tudi starejšim ustvarili prijazne pogoje za bivanje v jeseni življenja.

Ob izvolitvi je čestitala tudi članicam in članom občinskega sveta, ki so jim občani podelili odgovoren mandat. ''Vsak prihaja iz svojega mikro okolja, a je že pri pripravi proračuna jasno, da živimo kot skupnost, kjer je potrebno skozi razpravo in z močjo argumentov doseči dogovor, kaj, kje in v katerem času bo možno nekaj izvesti. Premalo nas je, da bi se delili na naše in vaše, na stare in mlade, na uspešne in manj uspešne, na bogate in revne, pa tudi premalo nas je, da bi se delili na meščane in vaščane. Vsi imamo svoje potenciale in smo gradniki skupnosti. Ne glede na to, da se vedno ne strinjamo: Živimo skupaj. Tudi skozi naše delovanje pokažimo, da je moč sodelovanja in kulturnega dialoga moč doseči tudi v časih, ko vse prevečkrat prevladujejo polresnice in škodoželjna namigovanja.''

Meni, da bo največja teža in operativna odgovornost, da bodo prepoznali in reševali potrebe časa in prostora, na občinski upravi. Delo v občinski upravi je namreč iz leta v leto bolj strokovno zahtevno, pričakovanja občanov vse večja in borba za dodatna sredstva, ki nam omogočajo izvedbo projektov, vse bolj trda.

V nadaljevanju je opomnila, da imajo veliko društev z najrazličnejših področij, 14 krajevnih skupnosti, skrb bo potrebna do športno rekreacijskih površin, kulturnih objektov, do cest, kanalizacij in javne razsvetljave … Verjame, da ''skupaj lahko postanemo še uspešnejši in da bomo skupaj uspeli Metliko premikati tudi v prihodnje naprej.''

Martina Legan Janžekovič bo funkcijo županje do konca leta opravljala nepoklicno, s 1. januarjem pa poklicno.

M. K.